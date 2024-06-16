Євген Клопотенко розповів, про улюблені страви першої леді

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко із першою леді Оленою Зеленською. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Відомий ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, які страви любить перша леді України. Він зізнався, що Олена Зеленська невибаглива в їжі та в неї хороший апетит.

Про це він розповів в інтерв'ю "Факти ICTV".

Читайте також:

Клопотенко про улюблені страви першої леді

Відомий ресторатор разом з Оленою Зеленською займається реформами харчування в дитсадках і школах. Клопотенко доволі часто перетинається із першою леді на різних заходах та знає про її кулінарні вподобання.

За його словами, дружина президента України полюбляє омлети, ліниві вареники та страви із рисом.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко із першою леді Оленою Зеленською на Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024) у Берліні. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Ми з нею гарно спілкуємося. Вона, якщо чесно, любить ліниві вареники, омлети. Коли побачила, що в цій збірці (ред. — збірка рецептів для харчування школярів) є 20 омлетів, каже, я заберу собі додому, мені якраз на 20 днів. Вона їла салат із кус-кусом і кінзою, і сказала: "О, вау". Їла паелью (національна іспанська страва з рису) з нового шкільного меню. У неї немає такого, що це я їм, а це — не їм. У неї гарний апетит. У гарної людини має бути гарний апетит", — поділився ресторатор.

Нагадаємо, у 2020 році стартувала реформа харчування для дітей у навчальних закладах. У меню школярів з'явились нові салати, рибні стіки, нагетси, паелья, бігос та плов із булгуру.

Раніше ми писали, чому японці відмовили відомому шеф-кухарю у відкритті ресторану. А також перша леді чесно зізналася, що допомагає їй із чоловіком морально триматися під час війни.