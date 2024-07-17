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Элегантные костюмы и изысканные броши — образы Елены Зеленской во время поездки в США

17 июля 2024 11:46
Антонина Завадская - Редактор
Елена Зеленская ошеломила волевыми костюмами от украинского бренда.
Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official
Антонина Завадская - Редактор

Елена Зеленская посетила США в элегантных костюмах. Для мероприятий и встреч с иностранцами она выбрала волевые образы.

Фотографиями поделилась в Instagram.

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Первая леди для мер в США выбрала брючные костюмы от украинского бренда Article. Их стоимость около 25 тысяч гривен. На конференцию "Украинско-американское партнерство по образованию и науке: сильнее вместе" Елена Зеленская надела темно-синий костюм-тройку, который она дополнила белой рубашкой и особой брошью.

Елена Зеленская выбрала костюмы украинского бренда. Фото: instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская выбрала костюмы украинского бренда. Фото: instagram/olenazelenska_official

Жена президента любит аксессуар "Полынь, Евшан-Зилля", который создал известный дизайнер Руслан Багинский, ведь частенько надевает его на важные встречи. Символически Евшан напоминает человеку о его доме.

Елена Зеленская надела брошь от Руслана Багинского. Фото: instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская надела брошь от Руслана Багинского. Фото: instagram/olenazelenska_official

Для визита в штат Юта Елена Зеленская избрала уже другой образ, впрочем, осталась верна бренду Article. Она надела черный брючный костюм из шерсти и шелка. Особым акцентом стала брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.

Елена Зеленская приехала в штат Юта. Фото: instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская приехала в штат Юта. Фото: instagram/olenazelenska_official

Известно, что стилисткой первой леди работает основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская. Она считает, что самое главное в подборе одежды — это синергия и комфорт. Впрочем, все равно сохраняет субординацию в отношениях с Еленой Зеленской.

Елена Зеленская надела брошь в виде картографического изображения Украины. Фото: instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская надела брошь в виде картографического изображения Украины. Фото: instagram/olenazelenska_official

Напомним, первая леди надела изысканную вышиванку для памяти жертв Голодомора. Также медийный повар Евгений Клопотенко рассекретил любимые блюда Елены Зеленской.

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