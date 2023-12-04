Элитные апартаменты, которыми владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, выставили на продажу

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelina_jolie_brad_pitt/

Шикарный таунхаус в Новом Орлеане, которым когда-то владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, можно приобрести всего за 1 миллион долларов. Бывший дом звезд появился на рынке элитного жилья Луизианы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Приобретенный в 2006 году, год спустя после того, как "Бранджелина" встретилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", роскошный особняк может похвастаться элитными удобствами и находится в культовом районе Французского квартала города. Среди соседей Бейонсе и Джей Зи, Сандра Баллок и Джон Гудмэн. Построенный в 1828 году, таунхаус занимает более 7700 квадратных футов, и, несмотря на реконструкцию в 2017 году, дом сохранил свой давний парижский стиль.

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Недвижимость, которой владели Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Хотя дизайн кажется классическим, интерьер наполнен роскошью, включая мраморные камины, хрустальные люстры и частный домашний тренажерный зал. Дом имеет закрытый подъезд, переходящий в большое фойе, ведущее к потрясающей гостиной и кухне, в которой несколько мраморных столешниц и холодильник для вина.

В доме есть четыре гостевые спальни. Несколько балконов, откуда открывается вид на самые популярные места города, такие как Французский рынок и Бурбон-стрит.

Известный продюсер Козимо Матасс использовал квартиру в качестве студии, когда записывал Рэя Чарльза.

Когда Питт и Джоли купили дом в 2006 году, они намеревались использовать его в качестве базы для своего фонда Make It Right Foundation, одной из ряда благотворительных организаций, которые они создали, чтобы использовать свое состояние с пользой.

Фонд был посвящен восстановлению домов в районе, разрушенном ураганом Катрина.

Квартира была продана на фоне громкого разрыва пары в 2016 году, и теперь снова появилась на рынке с начальной ценой в 1 миллион долларов.

Напомним, сын Джоли и Питта жестко "прошелся" по отцу.

Ранее тату-мастер Анджелины Джоли наконец-то показал, какой рисунок сделал на ее руках.