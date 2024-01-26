Елтон Джон анонсував книгу про свій прощальний тур і назвав дату релізу

Британський співак Елтон Джон на фестивалі у Гластонбері. Фото: Reuters

В липні минулого року британський співак Елтон Джон відіграв свій останній концерт в рамках прощального світового туру Farewell Yellow Brick Road. Тепер титулований артист анонсував мемуари, в яких розкаже про гастролі. Також Елтон показав обкладинку майбутньої книги.

Про це пише видання People.

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Мемуари Елтона Джона

Книга 76-річного співака отримала назву "Farewell Yellow Brick Road: спогади мого життя в турі". Вона вийде в продаж 24 вересня. Релізом займається видавництво Hyperion Avenue від Disney.

"Створювати цю книгу та згадувати про людей та місця, які сформували неймовірний розділ у моєму житті, було чудово. Крім історій не лише про цей тур, а й про всю мою кар'єру, я включив невидані фотографії та пам'ятні речі, які, сподіваюся, дадуть вам небачене раніше уявлення про моє гастрольне життя", — повідомив Елтон Джон у своїх соцмережах.

Згідно з офіційним описом книги, в читачів буде можливість зазирнути зсередини у концерти на стадіоні Доджер у Лос-Анджелесі, його рекордний виступ на фестивалі у Гластонбері, легендарний гастрольний гардероб від Gucci, а також дізнатися про знаменитостей, які стали гостями туру.

Farewell Yellow Brick Road стартував ще 2018 року. П’ятиразовий лауреат премії "Ґреммі" дав 330 концертів у Європі та США. Гастролі принесли Елтону Джону понад 900 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон вирішив продати особисті речі вартістю 10 мільйонів доларів. Також ми розповідали про улюблені різдвяно-новорічні пісні Елтона Джона.