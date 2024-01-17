Елтон Джон вирішив продати особисті речі вартістю 10 мільйонів доларів

Елтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Музикант Елтон Джон виставив на аукціон 900 лотів. Він вирішив продати свої особисті речі з будинку в Атланті.

Про це пише Bloomberg.

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Елтон Джон виставив на аукціон 900 лотів на суму понад 10 мільйонів доларів

Британський рок-музикант Елтон Джон пррдає свої особисті речі. Він виставив на восьми окремих торгах аукціону Christie’s у Нью-Йорку близько 900 лотів.

Елтон Джон продає свій антикваріат. Фото: Visko Hatfield

Після продажу будинку в Атланті артист вирішив позбутися від його вмісту — колекції видатних художніх фотографій, антикваріату та предметів мистецтва на загальну суму 10 мільйонів доларів.

У лоти входитиме все: від пари срібних черевиків співака на платформі 1970-х років (оціночна вартість 5-10 тисяч доларів) до дводверного кабріолета Bentley 1990 року (25-35 тисяч доларів).

Колекція фотографій Елтона Джона. Фото: Visko Hatfield

Також на аукціоні будуть представлені унікальні речі співака. Наприклад, годинник Rolex Daytona з 18-каратного золота, діамантів і помаранчевих сапфірів з леопардовим циферблатом і браслетом (40-60 тисяч доларів), а також піаніно Yamaha, яке стояло у вітальні Джона (30-50 тисяч доларів),

Головний лот — 360 фотографій різної тематики з великої колекції Елтона Джона, присвячених соціальним темам.

Колекція фотографій Елтона Джона. Фото: Visko Hatfield

Усі вісім етапів аукціону заплановані з 21 по 23 лютого.

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