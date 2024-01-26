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Элтон Джон анонсировал книгу о своем прощальном туре и назвал дату релиза

26 января 2024 06:29
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Элтон Джон анонсировал книгу о своем прощальном туре и назвал дату релиза
Британский певец Элтон Джон на фестивале в Гластонбери. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В июле прошлого года британский певец Элтон Джон отыграл последний концерт в рамках прощального мирового тура Farewell Yellow Brick Road. Теперь титулованный артист анонсировал мемуары, в которых расскажет о гастролях. Также Элтон показал обложку будущей книги.

Об этом пишет издание People.

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Мемуары Элтона Джона

Книга 76-летнего певца получила название "Farewell Yellow Brick Road: воспоминания моей жизни в туре". Она выйдет в продажу 24 сентября. Релизом занимается издательство Hyperion Avenue от Disney.

"Создавать эту книгу и вспоминать о людях и местах, которые сформировали невероятный раздел в моей жизни, было замечательно. Кроме историй не только об этом туре, но и обо всей моей карьере, я включил невиданные фотографии и памятные вещи, которые, надеюсь, дадут вам невиданное ранее представление о моей гастрольной жизни", — сообщил Элтон Джон в своих соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elton John (@eltonjohn)

Согласно официальному описанию книги, у читателей будет возможность заглянуть изнутри в концерты на стадионе Доджер в Лос-Анджелесе, его рекордное выступление на фестивале в Гластонбери, легендарный гастрольный гардероб от Gucci, а также узнать о знаменитостях, ставших гостями тура.

Farewell Yellow Brick Road стартовал еще в 2018 году. Пятикратный лауреат премии "Грэмми" дал 330 концертов в Европе и США. Гастроли принесли Элтону Джону более 900 миллионов долларов.

Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон решил продать личные вещи стоимостью 10 миллионов долларов. Также мы рассказывали о любимых рождественско-новогодних песнях Элтона Джона.

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