Элтон Джон решил продать личные вещи стоимостью 10 миллионов долларов

Элтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Музыкант Элтон Джон выставил на аукцион 900 лотов. Он решил продать свои личные вещи из дома в Атланте.

Об этом пишет Bloomberg.

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Элтон Джон выставил на аукцион 900 лотов на сумму свыше 10 миллионов долларов

Британский рок-музыкант Элтон Джон продает свои личные вещи. Он выставил на восьми отдельных торгах аукциона Christie's в Нью-Йорке около 900 лотов.

Элтон Джон продает свой антиквариат. Фото: Visko Hatfield

После продажи дома в Атланте артист решил избавиться от его содержимого — коллекции выдающихся художественных фотографий, антиквариата и предметов искусства на общую сумму 10 миллионов долларов.

В лоты будет входить все: от пары серебряных ботинок певца на платформе 1970-х годов (оценочная стоимость 5-10 тысяч долларов) до двухдверного кабриолета Bentley 1990 (25-35 тысяч долларов).

Коллекция фотографий Элтона Джона. Фото: Visko Hatfield

Также на аукционе будут представлены уникальные вещи певца. Например, часы Rolex Daytona из 18-каратного золота, бриллиантов и оранжевых сапфиров с леопардовым циферблатом и браслетом (40-60 тысяч долларов), а также пианино Yamaha, стоявшее в гостиной Джона (30-50 тысяч долларов),

Главный лот — 360 фотографий разной тематики из большой коллекции Элтона Джона, посвященных социальным темам.

Коллекция фотографий Элтона Джона. Фото: Visko Hatfield

Все восемь этапов аукциона запланированы с 21 по 23 февраля.

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