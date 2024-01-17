Элтон Джон решил продать личные вещи стоимостью 10 миллионов долларов
Музыкант Элтон Джон выставил на аукцион 900 лотов. Он решил продать свои личные вещи из дома в Атланте.
Об этом пишет Bloomberg.
Элтон Джон выставил на аукцион 900 лотов на сумму свыше 10 миллионов долларов
Британский рок-музыкант Элтон Джон продает свои личные вещи. Он выставил на восьми отдельных торгах аукциона Christie's в Нью-Йорке около 900 лотов.
После продажи дома в Атланте артист решил избавиться от его содержимого — коллекции выдающихся художественных фотографий, антиквариата и предметов искусства на общую сумму 10 миллионов долларов.
В лоты будет входить все: от пары серебряных ботинок певца на платформе 1970-х годов (оценочная стоимость 5-10 тысяч долларов) до двухдверного кабриолета Bentley 1990 (25-35 тысяч долларов).
Также на аукционе будут представлены уникальные вещи певца. Например, часы Rolex Daytona из 18-каратного золота, бриллиантов и оранжевых сапфиров с леопардовым циферблатом и браслетом (40-60 тысяч долларов), а также пианино Yamaha, стоявшее в гостиной Джона (30-50 тысяч долларов),
Главный лот — 360 фотографий разной тематики из большой коллекции Элтона Джона, посвященных социальным темам.
Все восемь этапов аукциона запланированы с 21 по 23 февраля.
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