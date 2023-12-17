Емілі Блант розповіла несподівані подробиці, як отримала роль у "Диявол носить Prada"

Емілі Блант у ролі помічниці Емілі. Фото: стопкадр фільму "Диявол носить Prada"

Акторка Емілі Блант, яка відома з "Диявол носить Prada", розповіла, як потрапила на кастинг. Зірка не планувала зйомки у фільмі про моду, але доля вирішила інакше.

Про це пише People.

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Акторка Емілі Блант була у 20th Century Studios на іншому кастингу. Хтось її запитав чи хоче вона зайти на прослуховування "Диявол носить Prada" і вона пішла. Емілі згадує, що та людина описала роль, як "дрібничка з Меріл Стріп".

Блант вже запізнювалась на рейс і відчувала себе "шаленою та хаотичною", коли читала текст ролі першої помічниці Міранди Прістлі, яку також звали Емілі.

Енн Гетевей, Меріл Стріп та Емілі Блант у "Диявол носить Prada". Фото: стопкадр з фільму

Акторка ледве встигла на рейс. Невдовзі їй зателефонував режисер фільму Девід Франкель і запросив на ще одне прослуховування.

"Слухай, я б запропонував тебе, але студії було цікаво, чи можеш ти одягнути щось більш стильне", — натякнув акторці про зміни в стилі режисер.

Емілі зізнається, що на перший кастинг прийшла в худі та джинсах. На другу зустріч з режисером Блант вдягла інакший одяг, який здавався їй шикарним, проте можливо "це було жахливо".

Зірці повідомили, що її затвердили і вона відразу розплакалась. Це зробило її надзвичайно щасливою.

Емілі Блант у "Диявол носить Prada". Фото: стопкадр з фільму

"Це був рай, цей фільм був раєм. У нас була вечірка. Ви можете сказати, що це було просто неймовірно весело", — з усмішкою на вустах згадала акторка.

За сюжетом фільму героїня Емілі постійно бігає в напруженому стані, щоб задовольнити примхи Міранди. Акторка думає, що пройшла прослуховування, бо тоді теж була в хаотичному настрої і максимально поспішала.

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