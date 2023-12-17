Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У США назвали найгірші серіали 2023 року arrow

У США назвали найгірші серіали 2023 року

17 грудня 2023 13:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
У США назвали найгірші серіали 2023 року
Фрагмент з серіалу "Кумир". Фото: HBO
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Популярний сайт рецензій та критики Metacritic оприлюднив найгірші американські серіали цього року. Скандальний серіал "Кумир" HBO за участю The Weeknd та Лілі-Роуз Депп все ж таки не очолив список, але потрапив до ТОП-3.

Про це повідомляють в Metacritic.

Читайте також:

Найгірші серіали США 2023 року

В десятку зокрема, потрапив документально-художній серіал Netflix про Клеопатру з темношкірою акторкою в головній ролі. Він викликав обурення в Єгипті та звинувачення на адресу авторів стрічки у спробі переписати історію країни.

10 місце — "Цариця Клеопатра"

9 місце — "Місто у вогні"

8 місце — "Лицарі Готема"

7 місце — "Вовча зграя"

6 місце — "Весь невидиме нам світло"

5 місце — "Одержимість"

4 місце — "Приміські крики" Джона Карпентера" 

Трійку відкрив документальне шоу "Ціна "Хору", присвячений учасникам підліткового серіалу "Хор" після його завершення. Продюсери мали намір розслідувати обставини смерті трьох акторів, проте, на думку критиків, лише переказали відомі факти та спекулювали на особистих трагедіях.

Друга сходинка в антирейтингу у відвертого серіалу "Кумир" HBO, головні ролі в якому зіграли канадський співак The Weeknd та донька Джонні Деппа, Лілі-Роуз.

А ось менш за все критикам сподобався реаліті-проект "Особняк мілф". У ньому вісім жінок середнього віку в'їжджають в особняк та будують стосунки із синами одне одного. У рецензії критикеса Наомі Фрай із The New Yorker пише, що в серіалі неможливо не помітити моменти інцесту.

Нагадаємо, раніше ми писали, про ТОП-5 найгірших фільмів року за версією кінокритиків Variety. Також ми розповідали, що Мікі Маус стане національним надбанням США.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі