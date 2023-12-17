У США назвали найгірші серіали 2023 року

Фрагмент з серіалу "Кумир". Фото: HBO

Популярний сайт рецензій та критики Metacritic оприлюднив найгірші американські серіали цього року. Скандальний серіал "Кумир" HBO за участю The Weeknd та Лілі-Роуз Депп все ж таки не очолив список, але потрапив до ТОП-3.

Про це повідомляють в Metacritic.

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В десятку зокрема, потрапив документально-художній серіал Netflix про Клеопатру з темношкірою акторкою в головній ролі. Він викликав обурення в Єгипті та звинувачення на адресу авторів стрічки у спробі переписати історію країни.

10 місце — "Цариця Клеопатра"

9 місце — "Місто у вогні"

8 місце — "Лицарі Готема"

7 місце — "Вовча зграя"

6 місце — "Весь невидиме нам світло"

5 місце — "Одержимість"

4 місце — "Приміські крики" Джона Карпентера"

Трійку відкрив документальне шоу "Ціна "Хору", присвячений учасникам підліткового серіалу "Хор" після його завершення. Продюсери мали намір розслідувати обставини смерті трьох акторів, проте, на думку критиків, лише переказали відомі факти та спекулювали на особистих трагедіях.

Друга сходинка в антирейтингу у відвертого серіалу "Кумир" HBO, головні ролі в якому зіграли канадський співак The Weeknd та донька Джонні Деппа, Лілі-Роуз.

А ось менш за все критикам сподобався реаліті-проект "Особняк мілф". У ньому вісім жінок середнього віку в'їжджають в особняк та будують стосунки із синами одне одного. У рецензії критикеса Наомі Фрай із The New Yorker пише, що в серіалі неможливо не помітити моменти інцесту.

Нагадаємо, раніше ми писали, про ТОП-5 найгірших фільмів року за версією кінокритиків Variety. Також ми розповідали, що Мікі Маус стане національним надбанням США.