Эмили Блант рассказала неожиданные подробности, как получила роль в "Дьявол носит Prada"

Эмили Блант в качестве помощницы Эмили. Фото: стопкадр фильма "Дьявол носит Prada"

Актриса Эмили Блант, известная из "Дьявол носит Prada", рассказала, как попала на кастинг. Звезда не планировала съемки в фильме о моде, но судьба решила по-другому.

Об этом пишет People.

Читайте также:

Эмили Блант спешила на рейс, а попала на кастинг

Актриса Эмили Блант была в 20th Century Studios на другом кастинге. Кто-то ее спросил, хочет ли она зайти на прослушивание "Дьявол носит Prada" и она ушла. Эмили вспоминает, что тот человек описал роль, как "мелочь из Мерил Стрип".

Блант уже опаздывала на рейс и чувствовала себя "бешеной и хаотичной", когда читала текст роли первой помощницы Миранда Пристли, которую также звали Эмили.

Энн Гетевей, Мэрил Стрип и Эмили Блант в "Дьявол носит Prada". Фото: стопкадр из фильма

Актриса едва успела на рейс. Вскоре ей позвонил по телефону режиссер фильма Дэвид Франкель и пригласил на еще одно прослушивание.

"Слушай, я бы предложил тебя, но студии было интересно, можешь ли ты одеть что-нибудь более стильное", — намекнул актрисе об изменениях в стиле режиссер.

Эмили признается, что на первый кастинг пришла в тощи и джинсах. На вторую встречу с режиссером Блант надела другую одежду, которая казалась ей шикарной, однако возможно "это было ужасно".

Звезде сообщили, что ее утвердили, и она сразу расплакалась. Это сделало ее очень счастливой.

Эмили Блант в "Дьявол носит Prada". Фото: стопкадр из фильма

"Это был рай, этот фильм был раем. У нас была вечеринка. Вы можете сказать, что это было просто невероятно весело", — с улыбкой на устах вспомнила актриса.

По сюжету фильма героиня Эмили постоянно бегает в напряженном состоянии, чтобы удовлетворить капризы Миранды. Актриса думает, что прошла прослушивание, потому что тогда тоже была в хаотическом настроении и максимально спешила.

Напомним, что в США назвали самые плохие сериалы 2023 года.

Раньше Джейми Дорнан заболел из-за поцелуя с лошадью.