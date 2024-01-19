Сальма Гайєк здійняла фурор у мережі оголеною фотосесією

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк поділилася серією відвертих світлин. Зірка виклала фотосесію у стилі "ню", яку зробила багато років тому.

Про це стало відомо з соціальної мережі красуні.

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57-річна акторка виклала пікантні фото з 1990-х років, де вона позувала повністю оголеною в ліжку зі сріблястими простирадлами та бузковим боа. На вигляд зірці було років двадцять, оскільки вона носила кучеряве чорне волосся. Дружина французького бізнесмена-мільярдера Франсуа-Анрі Піно пожартувала, що демонструє фоловерам свій "найкращий вид".

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Незабаром після того, як Сальма опублікувала допис, її колеги та інші зірки серед яких Каміла Кабельо, Кейт Хадсон, Блейк Лайвлі, Мелані Гріффіт, Джеремі Реннер, Кармен Електра, Джоан Смоллз і Лінда Євангеліста в соцмережі віддали свої "лайки".

Зображення були зроблені проникливим фотографом Карен Гілл, яка також працювала з Джейкобом Елорді та Сереною Вільямс.

"Дехто каже, що ніколи не озирайся назад, але іноді це найкращий вид", — прокоментувала кінозірка свій допис.

Сальма пишається, тим, що має натуральну красу.

"Я використовую інгредієнт під назвою Tepezcohuite, який використовують у Мексиці для постраждалих від опіків, тому що він повністю регенерує шкіру, і ніхто в Штатах не використовує цей інгредієнт, крім нас. Ось чому у мене немає ні ботокса, ні пілінгів, ні філерів", — розповіла Сальма.

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