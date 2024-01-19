Сальма Гайєк здійняла фурор у мережі оголеною фотосесією
Акторка Сальма Гайєк поділилася серією відвертих світлин. Зірка виклала фотосесію у стилі "ню", яку зробила багато років тому.
Про це стало відомо з соціальної мережі красуні.
Смілива фотосесія Гайєк вразила її колег
57-річна акторка виклала пікантні фото з 1990-х років, де вона позувала повністю оголеною в ліжку зі сріблястими простирадлами та бузковим боа. На вигляд зірці було років двадцять, оскільки вона носила кучеряве чорне волосся. Дружина французького бізнесмена-мільярдера Франсуа-Анрі Піно пожартувала, що демонструє фоловерам свій "найкращий вид".
Незабаром після того, як Сальма опублікувала допис, її колеги та інші зірки серед яких Каміла Кабельо, Кейт Хадсон, Блейк Лайвлі, Мелані Гріффіт, Джеремі Реннер, Кармен Електра, Джоан Смоллз і Лінда Євангеліста в соцмережі віддали свої "лайки".
Зображення були зроблені проникливим фотографом Карен Гілл, яка також працювала з Джейкобом Елорді та Сереною Вільямс.
"Дехто каже, що ніколи не озирайся назад, але іноді це найкращий вид", — прокоментувала кінозірка свій допис.
Сальма пишається, тим, що має натуральну красу.
"Я використовую інгредієнт під назвою Tepezcohuite, який використовують у Мексиці для постраждалих від опіків, тому що він повністю регенерує шкіру, і ніхто в Штатах не використовує цей інгредієнт, крім нас. Ось чому у мене немає ні ботокса, ні пілінгів, ні філерів", — розповіла Сальма.
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