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Пишнотіла Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян

19 січня 2024 09:43
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пишнотіла Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Лана Дель Рей засвітилася в рекламі лінії спіднього SKIMS від Кім Кардаш’ян. 38-річна співачка є обличчям нової колекції бренду до Дня Святого Валентина, яка вийде 23 січня.

Про це стало відомо з соцмереж артистки.

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Спокуслива фотосесія Лани Дель Рей

Фанати побачили фото Лани у синьому боді з мереживом. Співачка спокусливо позувала всередині гігантського серця у рукавичках і бантами у волоссі. На іншому знімку вона постала у шовковистій чорній нічній сорочці, прикрашеній мереживом і відповідною вуаллю.

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

Колекція Valentines, яка включає білизну, одяг для сну та "набір для ігор", буде доступна ціною від 16 до 126 доларів.

У той час як у Кім багато знаменитостей позували для її лінії білизни, Лана, мабуть, була особливою. Кім є великою шанувальницею пісні Лани Young and Beautiful, і цей трек був виконаний артисткою на її весіллі з тепер уже колишнім чоловіком Каньє Вестом в 2013 році.

"Це був якийсь класний збіг обставин. Насправді я запитала спільну подругу з Кім, чи можна якось отримати одну з суконь Swarovski Skims, які були розпродані. У той же час її подруга Трейсі Ромулус запитала, чи не хочу я взяти участь у новій рекламі. Отже, все сталося в ту саму хвилину, тож я сприйняла це як знак. І я сказала: "Так, авжеж". Я не вагалася", — розповіла співачка про співпрацю з Кім.

Нагадаємо, різдвяне фото Кім Кардаш'ян потролили за невдалий фотошоп.

Раніше Кім Кардаш'ян привітала доньку з днем народження.

Кім Кардашян
закордонні зірки
відверті фото
Лана Дель Рей

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