Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эмили Ратаковски в гламурной фотосессии показала результаты ботокс-процедур arrow

Эмили Ратаковски в гламурной фотосессии показала результаты ботокс-процедур

19 января 2024 16:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Эмили Ратаковские в гламурной фотосессии показали результаты ботокс-процедур
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Эмили Ратаковски появилась на обложке британского Glamour. Красавица высказалась о том, как изменилось ее отношение к феминизму.

Фото появились в социальной сети издания.

Читайте также:

Эмили Ратаковски не скрывает, что делает бьюти-процедуры

32-летняя модель позировала в черном кожаном бюстгальтере и открытом белом платье. В интервью она упомянула также о ботоксе, инъекции которого делает, чтобы сохранить красоту, но отмечает, что знает меру: " Я колю ботокс. Мое лицо все еще подвижное, чем я очень горжусь".

Звезда рассказала о том, как изменилось ее отношение к феминизму и возможности женщин делать выбор. Она вспомнила известный музыкальный клип Blurred Lines, в котором снималась и, который принес ей популярность, и отметила, что сейчас это выглядит совсем не так, как ей казалось тогда.

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

"Да, это было весело и придавало сил, такие моменты тоже были. Но также были моменты на съемочной площадке, когда было ясно видно, кто на самом деле у власти", — сказала она.

В этом клипе она снималась топлесс, и тогда, в 20 лет, ей казалось, что решение раздеться "расширяет возможности". Теперь она поняла, что это решение было проблемным — поскольку каждая женщина, пришедшая к успеху благодаря своей внешности, на самом деле обязана этим мужчинам, чье желание дало им такие возможности.

Ратаковски прокомментировала и свою излишнюю, по мнению многих пользователей сети, откровенность. Это, как считает Ратаковски, могут использовать против нее на фоне борьбы за опеку над сыном Сильвестром с бывшим супругом Себастьяном Бир-Макклардом: "В борьбе за опеку, если вы мать-одиночка и встречаетесь с кем-то, это не очень хорошо смотрится".

Напомним, Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян.

Ранее Сальма Хайек произвела фурор в сети обнаженной фотосессией.

зарубежные звезды
звезды
фотосессия
ботокс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме