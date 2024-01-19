Эмили Ратаковские в гламурной фотосессии показали результаты ботокс-процедур

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски появилась на обложке британского Glamour. Красавица высказалась о том, как изменилось ее отношение к феминизму.

Фото появились в социальной сети издания.

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32-летняя модель позировала в черном кожаном бюстгальтере и открытом белом платье. В интервью она упомянула также о ботоксе, инъекции которого делает, чтобы сохранить красоту, но отмечает, что знает меру: " Я колю ботокс. Мое лицо все еще подвижное, чем я очень горжусь".

Звезда рассказала о том, как изменилось ее отношение к феминизму и возможности женщин делать выбор. Она вспомнила известный музыкальный клип Blurred Lines, в котором снималась и, который принес ей популярность, и отметила, что сейчас это выглядит совсем не так, как ей казалось тогда.

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

"Да, это было весело и придавало сил, такие моменты тоже были. Но также были моменты на съемочной площадке, когда было ясно видно, кто на самом деле у власти", — сказала она.

В этом клипе она снималась топлесс, и тогда, в 20 лет, ей казалось, что решение раздеться "расширяет возможности". Теперь она поняла, что это решение было проблемным — поскольку каждая женщина, пришедшая к успеху благодаря своей внешности, на самом деле обязана этим мужчинам, чье желание дало им такие возможности.

Ратаковски прокомментировала и свою излишнюю, по мнению многих пользователей сети, откровенность. Это, как считает Ратаковски, могут использовать против нее на фоне борьбы за опеку над сыном Сильвестром с бывшим супругом Себастьяном Бир-Макклардом: "В борьбе за опеку, если вы мать-одиночка и встречаетесь с кем-то, это не очень хорошо смотрится".

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