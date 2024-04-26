Емінем випустив тизер нового альбому — відео

Американський репер Емінем. Фото: instagram.com/eminem/

Відомий американський репер Емінем випустить свій дванадцятий студійний альбом The Death of Slim Shady. Його реліз відбудеться вже цього літа.

Перший тизер нового альбому музикант опублікував на YouTube.

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Назва нового альбому відсилає до альтер его репера, яке є частиною його образу ще з кінця 90-х років.

Трейлер починається з того, що вигаданий кримінальний репортер повідомляє про смерть альтер его Емінема, "Slim Shady".

"Завдяки своїм складним і часто критикованим римам, у антигероя, відомого як Slim Shady, не бракувало ворогів", — говорить репортер.

На кадрах відео також з'являється відомий американський репер 50 Cent, який називає "Slim Shady" не другом, а психопатом.

"Грубі тексти і суперечливі витівки, можливо, зрештою призвели до його загибелі", — додає репортер у тизері та закликає глядачів розслідувати події, що призвели до вбивства "Slim Shady".

На День сміху репер пожартував із шанувальниками, опублікувавши в Instagram ролик, в якому "анонсував" несподіваний реліз альбому, який так і не вийшов. Однак, у березні репер Доктор Дре повідомляв про те, що Емінем готується до виходу нового альбому.

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