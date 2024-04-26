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Емінем анонсував випуск нового альбому — трейлер

26 квітня 2024 12:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Емінем випустив тизер нового альбому — відео
Американський репер Емінем. Фото: instagram.com/eminem/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський репер Емінем випустить свій дванадцятий студійний альбом The Death of Slim Shady. Його реліз відбудеться вже цього літа.

Перший тизер нового альбому музикант опублікував на YouTube.

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Назва нового альбому відсилає до альтер его репера, яке є частиною його образу ще з кінця 90-х років.

Трейлер починається з того, що вигаданий кримінальний репортер повідомляє про смерть альтер его Емінема, "Slim Shady".

"Завдяки своїм складним і часто критикованим римам, у антигероя, відомого як Slim Shady, не бракувало ворогів", — говорить репортер.

На кадрах відео також з'являється відомий американський репер 50 Cent, який називає "Slim Shady" не другом, а психопатом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Грубі тексти і суперечливі витівки, можливо, зрештою призвели до його загибелі", — додає репортер у тизері та закликає глядачів розслідувати події, що призвели до вбивства "Slim Shady".

На День сміху репер пожартував із шанувальниками, опублікувавши в Instagram ролик, в якому "анонсував" несподіваний реліз альбому, який так і не вийшов. Однак, у березні репер Доктор Дре повідомляв про те, що Емінем готується до виходу нового альбому.

Нагадаємо, співачка Тейлор Свіфт написала пісню про ворожнечу з Каньє Вестом і Кім Кардаш'ян. А Також Гайтана випустила альбом після 10-річної паузи

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