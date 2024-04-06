Гайтана випустила альбом "Сонце в тобі" після 10-річної паузи — відео

Українська співачка Гайтана. Фото: instagram/gaitanamusic

Співачка Гайтана, яка 10 років відпочивала від музичної кар'єри, випустила новий альбом "Сонце в тобі". Туди увійшли її старі хіти і дві нові композиції.

Про повернення у музику зірка розповіла в Instagram.

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Українська співачка Гайтана презентувала новий альбом "Сонце в тобі", який став першим за останні 10 років. Туди увійшли 12 пісень, серед яких дві нові композиції — "Кохаю" та "Нова весна".

Інші треки — це сингли співачки, які вона випустила в період створення останньої платівки Voodooman 2014 року.

"Кожне серце має своє сонце — це любов", — коротко описала альбом зірка.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода приємно вразила сценічним костюмом на концерті в Маямі. Також артист і військовий Віталій Козловський вперше показав свого сина Оскара і дружину Юлію.