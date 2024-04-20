Тейлор Свіфт написала пісню "Cassandra" про скандал з Каньє Вестом і Кім Кардаш'ян — відео

Репер Каньє Вест і співачка Тейлор Свіфт. Фото: AP

Найпопулярніша співачка в світі Тейлор Свіфт випустила новий ліричний альбом "The Tortured Poets Department". Одна з пісень ймовірно присвячена скандалу з репером Каньє Вестом і його колишньою дружиною Кім Кардаш'ян.

Про це пише Page Six.

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Пісня Тейлор Свіфт "Cassandra" про наклеп Каньє Веста

Шанувальники Тейлор Свіфт знайшли потаємний сенс у її новому треці "Cassandra". Вони вважають, що основою тексту стала історія з Каньє Вестом і Кім Кардаш'ян.

"Вони знали, вони знали, вони знали весь час... Сім’я, чиста жадібність, лінія християнського хору", — йдеться у пісні.

Свіфт немов натякає на багатство сім’ї Кардаш'ян і церемонії недільної служби Веста.

"Вони всі нічого не сказали. Кров густа, але нічого не схоже на платіжну відомість. Б’юсь об заклад, що ніколи не молилися за мою душу. Ви можете позначити мої слова, що я сказала це першою. Під час ранкового попередження ніхто не почув", — співає Тейлор.

Шанувальники зірки сприйняли ці рядки, як інтепритацію відредаговоного дзвінка Кардаш'ян, який злили в мережу у 2016 році. У такий спосіб Свіфт начебто "спіймали" на брехні.

Також сама назва треку "Cassandra" промовисто натякає на старий скандал. Адже це ім'я дівчини з грецької міфології, яка намагаась попередити Трою про загибель, але їй ніхто не повірив.

Так само і Тейлор у 2016 ніхто не слухав. Хоча вона намагалась попередити про жахливих Каньє і Кім. Весь світ був проти неї. Через це зірка переживала найгірші дні свого життя, величезну хвилю хейту на самоті.

Тейлор Свіфт висміяла Кім Кардаш'ян у пісні "thanK you aIMee"

Цей трек присвячений колишній подружці Свіфт, а тепер вже ворогу Кім Кардаш'ян. Головні літери в назві утворюють її ім'я — "KIM" і це не випадковість. У пісні співачка співає про перемогу над хуліганкою із середньої школи.

"Коли я уявляю своє рідне місто. Твоя бронзова статуя засмаги", — співає зірка з натяком на відомий колір шкіри Кардаш'ян.

Також зірка розповідає про неї, як про дівчину, яка "написала тисячу пісень, які ви вважаєте некрутими", і "побудувала спадщину, яку ви не зможете скасувати". Окрім цього, Тейлор заявила, що нічого б не сталося "якби його не було з тобою". Вона немов розуміє, що у всьому винен Каньє Вест.

Що сталося між Тейлор Свіфт, Каньє Вестом і Кім Кардаш'ян

Репер Каньє Вест випустив пісню "Famous". В тексті були рядки про інтимні зв'язки з Тейлор Свіфт та публічна образа.

"Я відчуваю, що ми з Тейлор все ще можемо займатися сексом. Чому? Я зробив цю с*ку відомою", — співав Вест.

Свіфт була обурена. І вимагала видалити трек, адже вона не дозволяла згадували її в пісні. Однак, на той час дружина репера Кім Кардаш'ян опублікувала запис телефонної розмови між ними. Аудіо відредагували так начебто Тейлор погодила ці рядки з Вестом.

Світ перейшов на бік зіркової пари. Правда стала відомою лише у 2020 році. Тоді показали повну версію розмови, в якій Свіфт каже, що не знала про те, що її будуть ображати в треку.

Після інциденту ні Каньє, ні Кім не вибачались. Вони зробили вигляд, що нічого не сталося.

Репер Каньє Вест і теледіва Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian

Нагадаємо, співачка Тейлор Свіфт увійшла в список зіркових мільярдерів. Також фото зірки злили на сайт для дорослих — як вона відреагувала.