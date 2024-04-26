Эминем выпустил тизер нового альбома

Американский рэпер Эминем. Фото: instagram.com/eminem/

Известный американский рэпер Эминем выпустит свой двенадцатый студийный альбом The Death of Slim Shady. Его релиз состоится уже этим летом.

Первый тизер нового альбома музыкант опубликовал на YouTube.

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Название нового альбома отсылает к альтер эго рэпера, которое является частью его образа еще с конца 90-х годов.

Трейлер начинается с того, что вымышленный уголовный репортер сообщает о смерти альтера эго Эминема "Slim Shady".

"Благодаря своим сложным и часто критикуемым рифмам, у антигероя, известного как Slim Shady, хватало врагов", — говорит репортер.

На кадрах видео также появляется известный американский рэпер 50 Cent, называющий "Slim Shady" не другом, а психопатом.

"Грубые тексты и противоречивые проделки, возможно, в конечном итоге привели к его гибели", — добавляет репортер в тизере и призывает зрителей расследовать события, при которых убили "Slim Shady".

На День смеха рэпер пошутил с поклонниками, опубликовав в Instagram ролик, в котором "анонсировал" неожиданный релиз так и не вышедшего альбома. Однако, в марте рэпер Доктор Дре сообщал о том, что Эминем готовится к выходу нового альбома.

Напомним, певица Тейлор Свифт написала песню о вражде с Канье Вестом и Ким Кардашьян. Также Гайтана выпустила альбом после 10-летней паузы