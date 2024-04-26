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Эминем анонсировал выпуск нового альбома — трейлер

26 апреля 2024 12:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Эминем выпустил тизер нового альбома
Американский рэпер Эминем. Фото: instagram.com/eminem/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный американский рэпер Эминем выпустит свой двенадцатый студийный альбом The Death of Slim Shady. Его релиз состоится уже этим летом.

Первый тизер нового альбома музыкант опубликовал на YouTube.

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Название нового альбома отсылает к альтер эго рэпера, которое является частью его образа еще с конца 90-х годов.

Трейлер начинается с того, что вымышленный уголовный репортер сообщает о смерти альтера эго Эминема "Slim Shady".

"Благодаря своим сложным и часто критикуемым рифмам, у антигероя, известного как Slim Shady, хватало врагов", — говорит репортер.

На кадрах видео также появляется известный американский рэпер 50 Cent, называющий "Slim Shady" не другом, а психопатом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Marshall Mathers (@eminem)

"Грубые тексты и противоречивые проделки, возможно, в конечном итоге привели к его гибели", — добавляет репортер в тизере и призывает зрителей расследовать события, при которых убили "Slim Shady".

На День смеха рэпер пошутил с поклонниками, опубликовав в Instagram ролик, в котором "анонсировал" неожиданный релиз так и не вышедшего альбома. Однако, в марте рэпер Доктор Дре сообщал о том, что Эминем готовится к выходу нового альбома.

Напомним, певица Тейлор Свифт написала песню о вражде с Канье Вестом и Ким Кардашьян. Также Гайтана выпустила альбом после 10-летней паузы

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