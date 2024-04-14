Чому Емма Антонюк вважає погляди Іво Бобула шкідливими для українського суспільства — причини

Співак Іво Бобул і блогерка Емма Антонюк. Фото: стоп-кадр інтерв'ю "Це ніхто не буде дивитись"

Вже забутий скандал про Іво Бобула знову обговорюють в мережі. Інтерв'юєр поцікавився в Емми Антонюк, чому вона "вибухнула", і нарвався на хейт.

Ситуація сталась під час зйомок шоу "Слава +".

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Інтерв'юер Слава Дьомін пригадав журналістці Еммі Антонюк її розмову зі співаком Іво Бобулом. Вони посварилися через різні погляди щодо меркантильності жінок.

Дьомін вважає, що вона вибухнула і відстоювала радикальні позиції.

"Що радикального трапилося? Це що, акт самоспалення? Я чимось жбурнула? Вийшла з кадру? Я його обматюкала? Я на нього накричала? Я його принизила? В чому була якась радикальна поведінка?" — риторично запитала журналістка.

Також Емма зазначила, що твердження Бобула принижують жінок та виправдовують кривдників. Його позиція негативно впливає на наративи в українському суспільстві.

"Це очевидний факт, що не можуть бути усі жінки меркантильними й не мати душі. І що чоловіки, які коять домашнє насильство, виправдовуючи часто, до речі, його тими самими дефініціями, які озвучує Бобул, зараз сидять і його чують. Так от, якщо вони його чують, вони почують і мене", — пояснила журналістка.

Ведучий Слава Дьомін і журналістка Емма Антонюк. Фото: стоп-кадр шоу "Слава +"

Журналістка більше не спілкується зі співаком і не планує.

"Небажання говорити з людиною, з якою ти прожила не найкращий досвід, — це нормальна поведінка. Я не Кіт Леопольд. У мене немає історії "Давайте жить дружно". У мене є історія, що, якщо мені глибоко огидні твої висловлювання і я знаю, що вони шкідливі для великої кількості інших людей, мені неприємно з тобою спілкуватись і я не збираюсь", — заявила Антонюк.

Журналістка Емма Антонюк. Фото: стоп-кадр шоу "Слава +"

Слава Дьомін допустив, що жорстка позиція дівчини та така поведінка відлякує чоловіків. Втім, Емма так не вважає.

Що сталося між Антонюк і Бобулом?

Іво Бобул прийшов на інтерв'ю до Емми Антонюк, втім розмова закінчилася скандалом. Співак почав заявляти, що "хороші дівчатка мають сидіти вдома" та інші сексистські наративи.

"Я не ображаю їх, а просто сказав, що змінилися жінки. Стали меркантильними. Що таке меркантильність? Думають тільки про себе, про гроші, про те, щоб жити класно, машини, будинки. А ніхто не думає, де чоловік може взяти це все. Не всі можуть бути банкірами, "папіками", — сказав співак.

Розмова стала ще спекотнішою, коли Емма почала сперечатися з артистом. Втім, він не був готовий слухати альтернативні думки та лише продовжував пояснювати свою позицію.

Співак Іво Бобул і блогерка Емма Антонюк. Фото: стоп-кадр інтерв'ю "Це ніхто не буде дивитись"

"Якщо жінка мозок тобі виносить, як до неї можна ставитися? Жінки зараз розпещені. Дуже багато хочуть від чоловіків. Я дивлюся на все це, і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один, через пару років — інший, і так скаче по ліжках, шукає принца. Треба поважати чоловіків, нам теж важко", — додав зірка.

Іво Бобул не витримав дебатів і покинув студію передчасно. Пізніше він навіть подав позов до суду на журналістку.

Нагадаємо, співак Іво Бобул повернувся до колишньої на сцену. Також артист зізнався, кому присвячує свою творчість.