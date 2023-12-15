Іво Бобул зізнався, для кого він зараз створює музику — інтерв'ю Славі Дьоміну

Співак Іво Бобул на своєму концерті. Фото: скриншот з YouTube

Знаменитий український співак і народний артист Іво Бобул поспілкувався з ведучим Славою Дьоміним. Під час інтерв’ю популярний виконавець зізнався, навіщо йому потрібна музика, і пояснив, для якої аудиторії він зараз виконує свої пісні.

Інтерв’ю з Іво Бобулом Слава Дьомін розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Музика і аудиторія Іво Бобула

Народний артист України Іво Бобул зізнався, для чого йому потрібна музика сьогодні. Також він пояснив, для якої аудиторії він зараз співає і чому він знову вирішив про себе нагадати саме під час повномасштабної війни в Україні.

"Музика потрібна для життя, тримати себе у формі, у тому русі, в якому ти йшов. Я не можу зійти з дистанції. У мене дуже багато молоді, вони приходять слухати пісні. Беремо від 18 і до 60 років. Люди зголодніли за хорошою піснею, тим паче, зараз часи такі, що їм не подобається може, бо війна, вона лишає свій наслідок на внутрішньому стані людини. Їм треба щось інше", — зазначив Іво Бобул.

Співак Іво Бобул на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, український артист заявив, що точно знає, як йому правильно будувати свою програму на кожному концерті. Він розкрив свій секрет успіху і пояснив, як він поводить себе з глядачами, які приходять на його виступи.

"Я знаю, як мені робити програму. Я її роблю, як ніхто. Я даю можливість людині подивитися на мене, що робиться на сцені, в чому я одягнений. Вони знають ці пісні, вони проходять повз, але вони їх знають, а я тоді можу з ними поговорити. В кінці вони встають, кричать. Я кажу: "Бачите, який у вас зараз настрій?" Тому я радий, що зміг достукатися до кожного серця", — також додав народний артист України.

Хто такий Іво Бобул

Іво Бобул — це український співак, композитор і народний артист України, який одного разу навіть був кандидатом у народні депутати. Багато років тому він був дуже популярним артистом, але потім раптово зник з шоу-бізнесу.

Іво Бобул під час свого виступу. Фото: скриншот з YouTube

Але зовсім нещодавно Іво Бобул нагадав про себе і буквально "розірвав" публіку. Артист презентував свої пісні, які одразу ж стали дуже популярними серед молоді. Він записав чимало пісень з різними молодими зірками, наприклад, з гуртом KOLABA, з яким він зняв кліп на пісню "А липи цвітуть".

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