Почему Эмма Антонюк считает взгляды Иво Бобула вредными для украинского общества.

Певец Иво Бобул и блоггер Эмма Антонюк. Фото: стоп-кадр интервью "Это никто не будет смотреть"

Уже забытый скандал об Иво Бобуле снова обгорают в сети. Интервьюер поинтересовался у Эмми Антонюк, почему она "взорвалась" и нарвался на хейт.

Ситуация произошла во время съемок шоу "Слава+".

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Интервьюер Слава Демин припомнил журналистке Эмми Антонюк ее разговор с певцом Иво Бобулом. Они тогдп поссорились из-за разных взглядов на меркантильность женщин.

Демин считает, что она взорвалась и отстаивала радикальные позиции.

"Что радикального случилось? Это что акт самосожжения? Я чем-то швырнула? Вышла из кадра? Я его обматерила? Я на него накричала? Я его унизила? В чем было какое-то радикальное поведение?" — риторически спросила журналистка.

Также Эмма отметила, что заявы Бобула унижают женщин и оправдывают обидчиков. Его позиция негативно влияет на нарративы в украинском обществе.

"Это очевидный факт, что не могут быть все женщины меркантильными и не иметь души. И что мужчины, которые совершают домашнее насилие, оправдывая часто, кстати, его теми же дефинициями, которые озвучивает Бобул, сейчас сидят и его слышат. Так вот, если они его слышат, они услышат и меня", — объяснила журналистка.

Ведущий Слава Демин и журналист Эмма Антонюк. Фото: стоп-кадр шоу "Слава+"

Емма Антонюк больше не общается с певцом и не планирует.

"Нежелание говорить с человеком, с которым ты прожила не лучший опыт — это нормальное поведение. Я не Кот Леопольд. У меня нет истории "Давайте жить дружно". У меня есть история, что, если мне глубоко отвратительны твои высказывания и я знаю что они вредны для большого количества других людей, мне неприятно с тобой общаться и я не собираюсь", — заявила Антонюк.

Журналистка Эмма Антонюк. Фото: стоп-кадр шоу "Слава+"

Слава Демин допустил, что жесткая позиция девушки и такое поведение отпугивает мужчин. Впрочем, Эмма так не считает.

Что произошло между Антонюк и Бобулом?

Иво Бобул пришел на интервью к Эмме Антонюк, впрочем, разговор закончился скандалом. Певец начал заявлять, что "хорошие девочки должны сидеть дома" и рассказывал другие сексистские нарративы.

"Я не обижаю их, а просто сказал, что изменились женщины. Стали меркантильны. Что такое меркантильность? Думают только о себе, о деньгах, о том, чтобы жить классно, машины, дома. А никто не думает, где мужчина может взять это все. Не все могут быть банкирами, "папиками", — сказал певец.

Разговор стал еще жарче, когда Эмма начала спорить с артистом. Впрочем, он не был готов слушать альтернативные мнения и продолжал объяснять свою позицию.

Певец Иво Бобул и блоггер Эмма Антонюк. Фото: стоп-кадр интервью "Это никто не будет смотреть"

"Если женщина мозг тебе выносит, как к ней можно относиться? Женщины сейчас избалованы. Очень много хотят от мужчин. Я смотрю на все это и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой и так скачет по кроватям, ищет принца. Надо уважать мужчин, нам тоже тяжело", — добавил звезда.

Иво Бобул не выдержал дебатов и покинул студию преждевременно. Позже он даже подал иск в суд на журналистку.

Напомним, певец Иво Бобул вернулся в бывшую на сцену. Также артист признался, кому посвящает свое творчество.