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Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19 грудня 2023 11:15
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Легенди української естради воз’єднаються після 20 років
Іво Бобул та Лілія Сандулесу. Фото з їхньої платівки "Берег любові"
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Легенди української естради Іво Бобул та Лілія Сандулесу після гучного розставання в 90-их, знову вийдуть на одну сцену. Вони організують цілий тур містами України. 

Про це пише медіа МУЗВАР

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Іво Бобул і Лілія Сандулесу, були дуже відомими у 90-ті роки минулого століття.  Дует був настільки популярним, що українська діаспора запрошувала їх із гастролями до різних куточків світу. Так на початку 1993-го пара полетіла до США, де жила і працювала два роки.

Сандулеса була третьою дружиною Бобула. Вони прожили разом 10 років і розлучилися 2002 року. Артисти виступали дуетом. Найвідоміші пісні з їхнього спільного репертуару – "А липи цвітуть", "Берег любові".

 

У грудні 2022 року Бобул говорив, що практично не спілкується із Сандулесою і навіть не знає, де вона перебуває.

У листопаді 2023 року Бобул, коментуючи шлюб із колишньою, заявив, що причиною їхнього розлучення стала несумісність їхніх характерів.

Лілія Василівна у інтерв'ю зізнавалася, попри розлучення була готова співпрацювати з ексчоловіком і надалі. Однак він був проти.

 

Дует не виступав разом понад два десятиліття. Проте у 2024 році вони планують спільний концерт в "Палаці Україна", а ще тур містами країни. 

 

На концертах планують виконувати свої найвідоміші хіти. 

Нагадаємо, Іво Бобул зізнався, для кого він зараз співає. 

Також ми писали, що Іво Бобул розповів, як йому призначали зустрічі співробітники КДБ. 

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