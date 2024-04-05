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Епатажна Джулія Фокс вдягнула взуття з білявого волося

5 квітня 2024 22:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Модель Джулія Фокс вдягнула взуття зроблене з білявого волося — фото
Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Акторка і модель Джулія Фокс, яка обожнює авангардні образи, вдягнула черевики з волосся. Вона обрала вбрання "руки-ножиці" в рамках кампейну шоу "OMG Fashun" у Нью-Йорку.

Про це пише Page Six.

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Страшно стильна і, як завжди, епатажна Джулія Фокс вразила публіку. Вона позувала на вулицях Нью-Йорка в дикому образі. Стилісти вдягнули на неї дивакувате взуття із довгими світлими пасмами волосся, що звисали спереду.

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la
Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la

Зірка вдягнулася в чорний блейзер із пришитими до піджака ножицями, скріпками, пінцетом і ситечком. Її вбрання нагадало атмосферу фільму з Джонні Деппом у головній ролі "Едвард Руки-ножиці".

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la
Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la

На цьому епатаж не закінчився. Джулія проігнорувала штани і вийшла лише в трендових чорних трусиках з сріблястими заколками для волосся та бритвою, які були пришиті хрестиком.

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la
Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la

Підкреслила образ ікона стилю білою сумкою Vaquera за $350, тобто 14 тисяч гривень. На ній були зображені фото Нью-Йорка, Ейфелевої вежі, запальничок і пачок готівки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Fox (@juliafox)

Нагадаємо, модель Джулія Фокс нещодавно прогулялась у рок-образі та з страшною собакою на повідку. Також ми розповідали про нове вбрання дружини репера Каньє Веста — без трусиків і сорому.

США
скандал
мода
модель
закордонні зірки
Джулія Фокс

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