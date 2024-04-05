Модель Джулія Фокс вдягнула взуття зроблене з білявого волося — фото

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox

Акторка і модель Джулія Фокс, яка обожнює авангардні образи, вдягнула черевики з волосся. Вона обрала вбрання "руки-ножиці" в рамках кампейну шоу "OMG Fashun" у Нью-Йорку.

Про це пише Page Six.

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Страшно стильна і, як завжди, епатажна Джулія Фокс вразила публіку. Вона позувала на вулицях Нью-Йорка в дикому образі. Стилісти вдягнули на неї дивакувате взуття із довгими світлими пасмами волосся, що звисали спереду.

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la

Зірка вдягнулася в чорний блейзер із пришитими до піджака ножицями, скріпками, пінцетом і ситечком. Її вбрання нагадало атмосферу фільму з Джонні Деппом у головній ролі "Едвард Руки-ножиці".

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la

На цьому епатаж не закінчився. Джулія проігнорувала штани і вийшла лише в трендових чорних трусиках з сріблястими заколками для волосся та бритвою, які були пришиті хрестиком.

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la

Підкреслила образ ікона стилю білою сумкою Vaquera за $350, тобто 14 тисяч гривень. На ній були зображені фото Нью-Йорка, Ейфелевої вежі, запальничок і пачок готівки.

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