Модель Джулия Фокс надела обувь из белокурых волос.

Эпатажная Джулия Фокс надела обувь из светлых волос
Актриса и модель Джулия Фокс, которая обожает авангардные образы, надела ботинки из волос. Она выбрала образ "руки-ножницы" в рамках кампейного шоу OMG Fashun в Нью-Йорке.
Об этом пишет Page Six.
Джулия Фокс примерила образ "Эдварда Руки-ножницы"
Страшно стильная и, как всегда эпатажная, Джулия Фокс поразила публику. Она позировала на улицах Нью-Йорка в диком образе. Стилисты надели на нее странную обувь с длинными светлыми прядями, свисавшими спереди волосами.
Звезда оделась в черный блейзер с пришитыми к пиджаку ножницами, скрепками, пинцетом и ситечком. Ее наряд напомнил атмосферу фильма с Джонни Деппом в главной роли "Эдвард Руки-ножницы".
На этом эпатаж не закончился. Джулия проигнорировала брюки и вышла только в трендовых черных трусиках с серебристыми заколками для волос и бритвой, пришитых крестиком.
Подчеркнула образ икона стиля белой сумкой Vaquera за $350, то есть 14 тысяч гривен. На ней были изображены фото Нью-Йорка, Эйфелевой башни, зажигалок и пачек наличных.
Напомним, модель Джулия Фокс недавно прогулялась в рок-образе и со страшной собакой на поводке. Также мы рассказывали о новом наряде жены рэпера Канье Веста — без трусиков и стыда.
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