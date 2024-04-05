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Эпатажная Джулия Фокс надела обувь из светлых волос

5 апреля 2024 22:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Модель Джулия Фокс надела обувь из белокурых волос.
Американская актриса и модель Джулия Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актриса и модель Джулия Фокс, которая обожает авангардные образы, надела ботинки из волос. Она выбрала образ "руки-ножницы" в рамках кампейного шоу OMG Fashun в Нью-Йорке.

Об этом пишет Page Six.

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Страшно стильная и, как всегда эпатажная, Джулия Фокс поразила публику. Она позировала на улицах Нью-Йорка в диком образе. Стилисты надели на нее странную обувь с длинными светлыми прядями, свисавшими спереди волосами.

Американская актриса и модель Джулия Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la
Американская актриса и модель Джулия Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la

Звезда оделась в черный блейзер с пришитыми к пиджаку ножницами, скрепками, пинцетом и ситечком. Ее наряд напомнил атмосферу фильма с Джонни Деппом в главной роли "Эдвард Руки-ножницы".

Американская актриса и модель Джулия Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la
Американская актриса и модель Джулия Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la

На этом эпатаж не закончился. Джулия проигнорировала брюки и вышла только в трендовых черных трусиках с серебристыми заколками для волос и бритвой, пришитых крестиком.

Американская актриса и модель Джулия Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la
Американская актриса и модель Джулия Фокс. Фото: instagram/bobby_pap_la

Подчеркнула образ икона стиля белой сумкой Vaquera за $350, то есть 14 тысяч гривен. На ней были изображены фото Нью-Йорка, Эйфелевой башни, зажигалок и пачек наличных.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Fox (@juliafox)

Напомним, модель Джулия Фокс недавно прогулялась в рок-образе и со страшной собакой на поводке. Также мы рассказывали о новом наряде жены рэпера Канье Веста — без трусиков и стыда.

США
скандал
мода
модель
зарубежные звезды
Джулия Фокс

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