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Епатажна Леді Гага вдягнула частину автомобіля на прем‘єру нового фільму

24 травня 2024 21:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Леді Гага вдягнула частину автомобіля на прем‘єру фільму Gaga Chromatica Ball — відео
Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram/ladygaga
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Леді Гага повернулась до епатажу і вразила образом на прем'єрі свого нового концертного фільму Gaga Chromatica Ball у Лос-Анджелесі. Її сукня була створена з деталей автомобіля.

Про це пише Page Six.

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Співачка презентувала концертний фільм Gaga Chromatica Ball. На червоній доріжці вона з'явилась в унікальному білосніжному вбранні від Selva. На її плечах була частина автомобіля, втім яка саме зірка не знала.

"На червоній доріжці я сказала їм, що це частина автомобіля. Вони запитали: "Яка?" А я сказала, що не знаю, бо я не механік", — написала співачка.

Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram/ladygaga
Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram/ladygaga

Сукня Леді Гаги не єдина білосніжна деталь — зірка також вибілила брови, змінила зачіску та приміряла мікрочубчик.

Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram/ladygaga
Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram/ladygaga

Нині зірка працює над своїм сьомим альбомом і виступала на  п’яти різних шоу під час свого туру Chromatica.

Прем’єра фільму Chromatica Ball відбудеться на HBO вже 25 травня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Нагадаємо, співачку Леді Гагу помітили з обручкою на руці. Також популярну Бейонсе звинуватили у плагіаті, а легенда фільму "Тор" отримав зірочку на Алеї Слави.

США
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Леді Гага
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