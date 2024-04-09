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Леді Гага з'явилася на публіці з обручкою — фото

9 квітня 2024 16:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леді Гага виходить заміж — зірка показала обручку, фото
Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Леді Гага натякнула на майбутнє весілля. Під час прогулянки по Лос-Анджелесу зірка "засвітила" обручку з великим діамантом на безіменному пальці.

Про це повідомляє Daily Mail.

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На співачці помітили обручку з великим діамантом під час того, як вона у неділю прямувала до своєї подруги.

Для прогулянки зірка вдягла довге чорне пальто, яке вона доповнила об'ємною сумкою від Bottega Veneta та чорними туфлями-човниками на підборах.

Леді Гага засвітила обручку
Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygagafan.ig/

Її безіменний палець прикрашала обручка з масивним діамантом.

Леді Гага виходить заміж
Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygagafan.ig/
Леді Гага з'явилася на публіці з обручкою — фото - фото 3
Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygagafan.ig/

З 2019 року акторка зустрічається з генеральним директором Parker Group Майклом Поланскі. На початку 2020 року пара підтвердила чутки про свій роман, опублікувавши спільне фото у соцмережах.

Леді Гага в обіймах коханого
Леді Гага та Майкл Поланскі. Фото: instagram.com/ladygaga/

З того часу закохані почали разом з'являтися на публіці.  У лютому Леді Гагу та Поланскі помітили у VIP-ложі на Суперкубку у Лас-Вегасі. На ньому можна помітити, що зірка почувається розслабленою поруч із коханим.

Леді Гага відпочиває з нареченим
Леді Гага та Майкл Поланскі. Фото: Daily Mail

Поки співачка та її коханий ніяк не прокоментували новий статус своїх стосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський актор Саша Барон Коен, зірка фільму про Бората, повідомив про розлучення. Також ми розповідали, що зірка франшизи "Сутінки" вперше вийшла заміж.

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Леді Гага
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