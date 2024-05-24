Леди Гага надела часть автомобиля на премьеру фильма Gaga Chromatica Ball.

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram/ladygaga

Леди Гага вернулась к эпатажу и поразила образом на премьере своего нового концертного фильма "Gaga Chromatica Ball" в Лос-Анджелесе. Ее платье было создано из деталей автомобиля.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Леди Гага примерила автомобиль в Лос-Анджелесе

Певица представила концертный фильм "Gaga Chromatica Ball". На красной дорожке она появилась в уникальном белом наряде от Selva. На ее плечах была часть автомобиля, впрочем, какая именно звезда не знала.

"На красной дорожке я сказала им, что это часть автомобиля. Они спросили: "Какая?" А я сказала, что не знаю, потому что я не механик", — написала певица.

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram/ladygaga

Платье Леди Гаги не единственная белоснежная деталь — звезда также отбелила брови, изменила прическу и примерила микро челку.

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram/ladygaga

Сейчас звезда работает над своим седьмым альбомом и выступала на пяти разных шоу во время своего тура "Chromatica".

Премьера фильма Chromatica Ball состоится на HBO уже 25 мая.

Напомним, певицу Леди Гагу заметили с кольцом на руке. Также популярную Бейонсе обвинили в плагиате, а легенда фильма "Тор" получил звездочку на Аллее Славы.