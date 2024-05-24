Актор Кріс Гемсворт отримав зірку на Алеї Слави — відео

Кріс Гемсворт "Тор" отримав зірку на Алеї Слави
Зірка франшизи про супергероїв "Тор" Кріс Гемсворт отримав зірку на Алеї слави в Лос-Анджелесі. Цією нагородою його відзначили за досягнення в кіноіндустрії.
Про це повідомили на офіційній сторінці.
Кріс Гемсворт отримав зірку на Алеї Слави
Chris Hemsworth receives his star on the Hollywood Walk of Fame today pic.twitter.com/LmhWojNJum— The Hollywood Reporter (@THR) May 23, 2024
Кріс Гемсворт найбільш відомий своїми ролями в "Тор", "Месники", "Люди в чорному: Інтернешнл", "Ідеальна втеча", "Хакер" і багатьох інших. Найновітніший фільм за його участі — "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" — приквел фільму "Шалений Макс: Дорога гніву", що вийшов в український прокат 23 травня.
"Ми пишаємося тим, що відзначили Гемсворта заслуженою зіркою. Кріс відомий своїми чудовими ролями, які підкорили глядачів у всьому світі", — йдеться в заяві організації.
Однак, нині актор призупинив свою кар'єру. Адже в його ДНК виявили дві копії гена APOE4 — одну від матері, іншу — від батька, які пов’язують із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера. Тому він сповільнився і тепер більше часу приділяє родині.
Нагадаємо, актор Віллем Дефо також отримав зірку на Алеї Слави. Також брат Кріса Ліам Гемсворт став новим "Відьмаком" у четвертому сезоні серіалу.
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