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Епатажні номери другої десятки фіналістів Євробачення-2024 — відео

10 травня 2024 01:07
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Дивитися номери другої десятки фіналістів Євробачення-2024 — відео
Представниця Іспанії Nebulossa на Євробаченні-2024. Фото: eurovision.tv
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Вокалісти з 10 країн потрапили у гранд-фінал Євробачення. Другий півфінал запам'ятався неймовірним відчуттям гравітації шведського співака Nemo, напругою публіки перед виступом ізраїльської зірки Eden Golan та оголеними сідницями танцівників іспанської артистки Nebulossa.

Виступи фіналістів виклали на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

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Латвія — Dons "Hollow"

Австрія — Kaleen "We Will Rave"

Нідерланди — Joost Klein "Europapa"

Норвегія — Gåte "Ulveham"

Ізраїль — Eden Golan "Hurricane"

Греція — Marina Satti "ZARI"

Естонія — 5MIINUST x Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Швейцарія — Nemo "The Code"

Грузія — Nutsa Buzaladze "Firefighter"

Вірменія — LADANIVA "Jako"

Окрім десятки фіналістів, яких вибрали глядачі, у фіналі з'явиться іспанська співачка Nebulossa з піснею "ZORRA", представник Франції Slimane з "Mon Amour" і італійська зірка Angelina Mango з "La noia". Їхні країни — засновники конкурсу, тому вони автоматично проходять далі.

Нагадаємо, шведський співак NEMO у рожевій шубі вразив перформансом на Євробаченні-2024. Також одна з пісень конкурсу встановила рекорд в Spotify.

Євробачення
Італія
Швейцарія
Іспанія
пісні
співак
конкурс
Євробачення-2024

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