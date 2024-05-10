Смотреть номера второй десятки финалистов Евровидения-2024.

Эпатажные номера второй десятки финалистов Евровидения-2024 — видео
Вокалисты из 10 стран попали в гранд-финал Евровидения. Второй полуфинал запомнился невероятным ощущением гравитации шведского певца Nemo, напряжением публики перед выступлением израильской звезды Eden Golan и обнаженными ягодицами танцовщиков испанской артистки Nebulossa.
Выступления финалистов выложили на официальном YouTube-канале Евровидения.
Латвия — Dons "Hollow"
Австрия — Kaleen "We Will Rave"
Нидерланды — Joost Klein "Europapa"
Норвегия — Gåte "Ulveham"
Израиль — Eden Golan "Hurricane"
Греция — Marina Satti "ZARI"
Эстония — 5MIINUST x Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
Швейцария — Nemo "The Code"
Грузия — Nutsa Buzaladze "Firefighter"
Армения — LADANIVA "Jako"
Кроме десятки финалистов, которых выбрали зрители, в финале появится испанская певица Nebulossa с песней "ZORRA", представитель Франции Slimane с "Mon Amour" и итальянская звезда Angelina Mango с "La noia". Их страны — основатели конкурса, поэтому они автоматически проходят дальше.
Напомним, шведский певец NEMO в розовой шубе поразил перформансом на Евровидении-2024. Также одна из песен конкурса установила рекорд у Spotify.
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