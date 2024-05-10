Смотреть номера второй десятки финалистов Евровидения-2024.

Представительница Испании Nebulossa на Євровидении-2024. Фото: eurovision.tv

Вокалисты из 10 стран попали в гранд-финал Евровидения. Второй полуфинал запомнился невероятным ощущением гравитации шведского певца Nemo, напряжением публики перед выступлением израильской звезды Eden Golan и обнаженными ягодицами танцовщиков испанской артистки Nebulossa.

Выступления финалистов выложили на официальном YouTube-канале Евровидения.

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Латвия — Dons "Hollow"

Австрия — Kaleen "We Will Rave"

Нидерланды — Joost Klein "Europapa"

Норвегия — Gåte "Ulveham"

Израиль — Eden Golan "Hurricane"

Греция — Marina Satti "ZARI"

Эстония — 5MIINUST x Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Швейцария — Nemo "The Code"

Грузия — Nutsa Buzaladze "Firefighter"

Армения — LADANIVA "Jako"

Кроме десятки финалистов, которых выбрали зрители, в финале появится испанская певица Nebulossa с песней "ZORRA", представитель Франции Slimane с "Mon Amour" и итальянская звезда Angelina Mango с "La noia". Их страны — основатели конкурса, поэтому они автоматически проходят дальше.

Напомним, шведский певец NEMO в розовой шубе поразил перформансом на Евровидении-2024. Также одна из песен конкурса установила рекорд у Spotify.