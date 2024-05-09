Представник Швейцарії NEMO виступив у другому півфіналі Євробачення-2024 — відео

Представник Швейцарії NEMO у другому півфіналі Євробачення-2024. Фото: AP

Швейцарський співак NEMO вразив публіку Євробачення-2024. Він заспівав оперну партію і "політав" на дивній тарілці в рожевій шубі.

Редакція Новини.LIVE слідкує за Євробаченням-2024.

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Представник Швейцарії NEMO вже виступив у другому півфіналі Євробачення. Букмекери пророкують йому друге місце у фіналі.

Епатажний артист вибрав для свого номера рожевий наряд — пухнасту шубу, рожеву спідницю і блискучий макіяж.

Представник Швейцарії NEMO у другому півфіналі Євробачення-2024. Фото: AP

Його емоційне виконання композиції The Code про "руйнування коду" вразило глядачів конкурсу. Люди шаленіли від "танцю" на тарілці та співпереживали його внутрішній драмі.

Конкурсний трек NEMO поєднав у собі різні музичні стилі — попмузику, оперу та електру. Він розповідав про свій шлях до прийняття своєї небінарної ідентичності.

Представник Швейцарії NEMO у другому півфіналі Євробачення-2024. Фото: AP

Нагадаємо, чому хорвату Baby Lasagna пророкують перемогу на Євробаченні-2024. Також поліція арештувала протестувальників, які вийшли на мітинг у Мальме.