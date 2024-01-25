Епатажний візажист Алексіс Стоун перевтілився в Лану Дель Рей

Алексіс Стоун на показі Jean Paul Gaultier. Фото: instagram.com/trashimag

Популярний візажист Алексіс Стоун, який обожнює перевтілюватись у відомих зірок, завітав на Тиждень моди в Парижі в новому образі. Цього разу він вирішив переродитися у співачку Лану Дель Рей.

Візажист опублікував відео в своєму Instagram.

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Епатажний візажист Алексіс Стоун знову вразив публіку. Він прийшов на показ дизайнера Jean Paul Gaultier в образі відомої зірки. Він завдяки спеціальному гримуперевтілився у культову співачку Лану Дель Рей.

Алексіс Стоун обожнює перевтілюватись у зірок і епатувати перед глядачами. Останній його вихід на червону доріжку зібрав сотні пар очей, які не могли відвести від нього погляду. Якщо поглянути на його природню зовнішність, то важко уявити, що за кілька годин він зможе стати Ланою Дель Рей.

Візажист показав у своїх соціальних мережах, як він робив макіяж відомої співачки. Він повністю змінив риси свого обличчя спеціальними накладками. Очевидно, що Стоун — майстер своєї справи.

Раніше Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян.

Також Дженніфер Лопес у Парижі вразила образом з глибоким декольте і сотнями квітів.