Эпатажный визажист Алексис Стоун превоплотился в Лану Дель Рэй

Алексис Стоун на показе Jean Paul Gaultier. Фото: instagram.com/trashimag

Популярный визажист Алексис Стоун, обожающий перевоплощаться в известных звезд, посетил Неделю моды в Париже в новом образе. В этот раз он решил переродиться в певицу Лану Дель Рэй.

Визажист опубликовал видео в своем Instagram.

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Эпатажный визажист Алексис Стоун снова поразил публику. Он пришел на показ дизайнера Jean Paul Gaultier в образе известной звезды. Он благодаря специальному гриму превратился в культовую певицу Лану Дель Рэй.

Алексис Стоун обожает перевоплощаться в звезд и эпатировать перед зрителями. Последний его выход на красную дорожку собрал сотни пар глаз, которые не могли оторвать от него взгляд. Если взглянуть на его естественную внешность, то трудно представить, что через несколько часов он сможет стать Ланой Дель Рэй.

Визажист показал в своих социальных сетях, как он делал макияж известной певицы. Он полностью изменил черты своего лица специальными накладками. Очевидно, что Стоун — мастер своего дела.

Ранее Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян.

Также Дженнифер Лопес в Париже поразила образ с глубоким декольте и сотнями цветов.