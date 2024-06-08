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Еталон стилю повертається — нові образи Керрі Бредшоу, від яких перехоплює подих

8 червня 2024 07:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Який має вигляд Керрі Бредшоу у новому сезоні серіалу "І просто так..." — фото
Американська акторка Сара Джесіка Паркер. Фото: instagram.com/enews
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Новий сезон серіалу "І просто так..." не за горами, тому стилісти вже показали кілька нових образів Керрі Бредшоу. Американська акторка Сара Джесіка Паркер, яка грає героїню, вражає романтичною атмосферою.

Світлини виклали в Instagram.

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Сара Джесіка Паркер у романтичних образах в серіалі "І просто так..."

Культовий серіал "Секс і місто" 26 років тому заполонив серця шанувальників моди в усьому світі. Минуло майже три десятиліття, а франшиза продовжується у формі нового серіалу "І просто так..." Всіма улюблена Керрі Бредшоу повернеться у новому сезоні в романтичному амплуа. 

Поки тривають знімання, стилісти діляться світлинами. Замість звабливих суконь та екстравагантних спідниць, вони підібрали для акторки Сари Джесіки Паркер вишукані вбрання. 

Прозорі тканини, максі довжина, стриманні кольори та м'які фактури — підкреслюють її зрілу вроду та статусність за сюжетом. Втім, це лише крапля в морі нового стильного натхнення, яке глядачі зможуть відчути вже у 2025 році. 

Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
Образи Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SJP (@sarahjessicaparker)

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль вразила сталевим пресом у відвертому вбранні. Також телезірку та бізнесвумен Кім Кардаш'ян розкритикували за образ в жовтому хутрі.

кіно
серіал
закордонні зірки
Секс і місто
мода
актори
Сара Джессіка Паркер

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