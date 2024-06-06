Затьмарила власну доньку — Кім Кардаш'ян зайхетили у мережі через хутро у стилі Сімби
Шанувальники розкритикували зірку реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка повторила образ своєї дочки Норт із виступу на концерті з нагоди 30-річчя мультфільму "Король Лев". На концерті Норт зіграла роль Сімби, після чого зіткнулася з критикою.
Про це пише Daily Mail.
Кім Кардаш’ян вбралася у легендарного пересонажа
Глядачі заявили, що ні співати, ні танцювати 10-річна донька Кім і Каньє Веста не вміє, на сцену вийшла непідготовленою і взагалі забрала роль талановитіших дітей завдяки зв'язкам батьків.
43-річна Кім, зважаючи на все, вирішила підтримати Норт на тлі критики і опублікувала фотографії у величезному жовтому пухнастому комбінезоні, який був майже копією сценічного костюма доньки. Однак результат вийшов зворотний: у мережі вирішили, що Кардаш'ян вирішила відсунути доньку на другий план та привернути увагу до себе.
"Чому вона ніколи не може дозволити комусь насолодитися моментом своєї популярності? Їй завжди хочеться перевершити оригінал", — пише один із підписників, зважаючи на спробу Кім повторити образ дружини Каньє Веста Б'янки Цензорі.
"Можливо, вона сфотографувалася в наряді своєї доньки, щоб нагадати, що її виступ просто піар-хід", — зазначають інші користувачі.
Багато користувачів залишилися незадоволені хвилею хейту, яка накрила 10-річну дитину. При цьому для Норт виступ був не першим: вона вже виходила на сцену разом зі своїм батьком Каньє Вестом. В одному з інтерв'ю Норт також заявляла, що хоче бути зіркою і піти стопами батьків.
Нагадаємо, репер Каньє Вест прокоментував звинуваченн у домаганнях. А раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян спровокувала хвилю критику на відомий глянець.
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