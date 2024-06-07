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Тіна Кароль похизувалася сталевим пресом у короткому топі

7 червня 2024 20:19
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тіна Кароль показалася у спокусливому топі — фото
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль продемонструвала свої звабливі вигини у стильному образі. Зірка приміряла вишуканий топ, який підкреслив її підтягнутий животик.

Відповідні світлини вона опублікувала у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль у звабливому образі

У соцмережах відома співачка ділиться своїми образами. Кароль регулярно займається спортом та опановує надскладні асани з йоги. Артистка також слідкує за своїм харчуванням та дозволяє собі смачненьке лише вдень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Виконавиця вирішила продемонструвати результати своїх занять та похизуватися натренованим пресом. Кароль приміряла короткий мереживний топ білого кольору.

Зірка доповнила спокусливий образ синіми джинсами з високою посадкою, сережками-кільцями, макіяжем у ніжних, рожевих тонах та нюдовим манікюром.

Тіна Кароль похизувалася сталевим пресом у короткому топі - фото 1
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, раніше ми писали, що участь Тіни Кароль у "Євробаченні-2006" закінчилась для неї величезним кредитом. Також ми розповідали, як Тіна Кароль на початку кар’єри не змогла потрапити до складу дівочої групи.

Тіна Кароль
фігура
прес
стиль
українські зірки
талія
спорт

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