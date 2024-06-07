Тіна Кароль показалася у спокусливому топі — фото

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль продемонструвала свої звабливі вигини у стильному образі. Зірка приміряла вишуканий топ, який підкреслив її підтягнутий животик.

Відповідні світлини вона опублікувала у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль у звабливому образі

У соцмережах відома співачка ділиться своїми образами. Кароль регулярно займається спортом та опановує надскладні асани з йоги. Артистка також слідкує за своїм харчуванням та дозволяє собі смачненьке лише вдень.

Виконавиця вирішила продемонструвати результати своїх занять та похизуватися натренованим пресом. Кароль приміряла короткий мереживний топ білого кольору.

Зірка доповнила спокусливий образ синіми джинсами з високою посадкою, сережками-кільцями, макіяжем у ніжних, рожевих тонах та нюдовим манікюром.

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, раніше ми писали, що участь Тіни Кароль у "Євробаченні-2006" закінчилась для неї величезним кредитом. Також ми розповідали, як Тіна Кароль на початку кар’єри не змогла потрапити до складу дівочої групи.