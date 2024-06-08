Как выглядит Керри Брэдшоу в новом сезоне сериала "И просто так..." — фото

Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/enews

Новый сезон сериала "И просто так..." не за горами, потому стилисты уже показали несколько новых образов Керри Брэдшоу. Американская актриса Сара Джессика Паркер, играющая героиню, поражает романтической атмосферой.

Фотографии выложили в Instagram.

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Культовый сериал "Секс и город" 26 лет назад заполонил сердца поклонников моды по всему миру. Прошло почти три десятилетия, а франшиза продолжается в форме нового сериала "И просто так..." Все любимая Керри Брэдшоу вернется в новом сезоне в романтическом амплуа.

Пока продолжаются съемки, стилисты делятся фотографиями. Вместо соблазнительных платьев и экстравагантных юбок они подобрали для актрисы Сары Джессики Паркер изысканные наряды.

Прозрачные ткани, макси длина, сдержанные цвета и мягкие фактуры подчеркивают ее зрелую красоту и статусность по сюжету. Впрочем, это лишь капля в море нового стильного вдохновения, которое зрители смогут ощутить уже в 2025 году.

Карри Брэдшоу в сериале "И просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes

Карри Брэдшоу в сериале "И просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes

Карри Брэдшоу в сериале "И просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes

Карри Брэдшоу в сериале "И просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes

Карри Брэдшоу в сериале "И просто так...". Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes

Напомним, певица Тина Кароль поразила стальным прессом в откровенном наряде. Также телезвезду и бизнесвумен Ким Кардашьян подвергли критике за образ в желтом меху.