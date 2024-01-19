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Фагот покинув вагітну дівчину — що сталося

19 січня 2024 17:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Фагот покинув вагітну дівчину — що сталося
Фагот на концерті. Фото: instagram.com/tnmkongo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український співак Фагот розповів страшну історію, яка трапилась з ним у молодості. Він покинув вагітну дівчину, але від дитини не відмовився.

Зірка розповів сумну історію в інтерв'ю ТСН.

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Український співак Фагот, який є учасником гурту ТНМК, розповів історію з молодості. Він зустрічався з дівчиною Анастасією, але не мав до неї почуттів. Артист вирішив закінчити ці стосунки, як раптом дівчина виявилось вагітною.

"Так трапилося, що я велелюбний, а тоді був дуже сильно велелюбним. Але ж треба бути чесним… Коли я зібрався силами з нею поговорити, а вона мені сказала, що вагітна. Це був п**дец і для неї, і для мене. Я відразу сказав, що нікуди не зникаю, не відмовляюся, а підтримуватиму", — зізнався артист.

Фагот закінчив стосунки з дівчиною, але від дитини не відмовився. Для нього це був дійсно непростий етап в житті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleg Mykhailiuta (@fahot)

Нині вони з 13-річним сином Никитою та колишньою Анастасією перебувають у чудових стосунках.

"Це був дуже складний етап. Нині все чудово. У нас чудові стосунки і з Настею, і з Микитою, і з її родиною. Нещодавно ми всі разом випадково зустрілися у Парижі. То була чудова зустріч, всі посиділи, поспілкувалися. Я із чистою совістю відправив Микиту до дідуся до Австралії. Він провів там нормально часу, а за деякий час сказав, що хоче повертатися. Він повернувся, і я цьому дуже радий, бо син поряд", — поділився музикант.

Раніше Фагот розповів, як побив росіянина Сергія Звєрєва.

Також росіяни зірвали концерт гурту ТНМК.

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Фагот
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ТНМК
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