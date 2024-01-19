Фагот покинув вагітну дівчину — що сталося
Український співак Фагот розповів страшну історію, яка трапилась з ним у молодості. Він покинув вагітну дівчину, але від дитини не відмовився.
Зірка розповів сумну історію в інтерв'ю ТСН.
Фагот хотів покинути дівчину, а вона виявилась вагітною
Український співак Фагот, який є учасником гурту ТНМК, розповів історію з молодості. Він зустрічався з дівчиною Анастасією, але не мав до неї почуттів. Артист вирішив закінчити ці стосунки, як раптом дівчина виявилось вагітною.
"Так трапилося, що я велелюбний, а тоді був дуже сильно велелюбним. Але ж треба бути чесним… Коли я зібрався силами з нею поговорити, а вона мені сказала, що вагітна. Це був п**дец і для неї, і для мене. Я відразу сказав, що нікуди не зникаю, не відмовляюся, а підтримуватиму", — зізнався артист.
Фагот закінчив стосунки з дівчиною, але від дитини не відмовився. Для нього це був дійсно непростий етап в житті.
Нині вони з 13-річним сином Никитою та колишньою Анастасією перебувають у чудових стосунках.
"Це був дуже складний етап. Нині все чудово. У нас чудові стосунки і з Настею, і з Микитою, і з її родиною. Нещодавно ми всі разом випадково зустрілися у Парижі. То була чудова зустріч, всі посиділи, поспілкувалися. Я із чистою совістю відправив Микиту до дідуся до Австралії. Він провів там нормально часу, а за деякий час сказав, що хоче повертатися. Він повернувся, і я цьому дуже радий, бо син поряд", — поділився музикант.
Раніше Фагот розповів, як побив росіянина Сергія Звєрєва.
Також росіяни зірвали концерт гурту ТНМК.
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