Росіяни зірвали концерт гурту ТНМК —деталі скандалу

Гурт ТНМК. Фото: instagram.com/tnmkongo/

Росіяни звинуватили український гурт ТНМК у поєданні дітей. Через це їм скасували концерт у Словенії.

Про це артисти розповіли в ефірі телеканалу "Київ 24".

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16 січня у Словенії російські пропагандисти зірвали благодійний концерт гурту ТНМК. Вони розповіли власнику клубу, де мав відбутися виступ, що українські артисти їдять дітей.

Він відмінив концерт музикантів за кілька годин до початку і заявив, що їхні пісні агресивно налаштовані і що він "за мир".

"Власник клубу все погодив, але на етапі фінальних погоджень, він почав дивно поводитися: то звинувачував нас, що райдери якісь не такі, то інформацію якусь не надіслали. Потім почав ставити умови та ображати, що ми не професіонали. У день концерту він зателефонував і повідомив, що його не буде, тому що ми "неонацисти" їмо дітей, б'ємо "гусєй" й тому подібне", — розповів директор гурту Святослав Румежак.

Пізніше гурт дізнався, що в Любляні активно інформаційно працюють російські пропагандисти. Вони бойкотують усі українські мітинги, роблять усе можливе, щоб українські івенти скасовувались.

"Ці люди зателефонували власнику клубу, сказали, що ми — "нацисти", ведемо агресивну пропаганду і хейтспічі", — розповів Румежак.

Виступ гурту ТНМК. Фото: instagram.com/tnmkongo/

Артистам вдалось вийти з ситуації. Їм допомогла українська діаспора в Словенії і знайшла безкоштовну залу в Pivnica Union.

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