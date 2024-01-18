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Росіяни зірвали концерт гурту ТНМК —деталі скандалу

18 січня 2024 15:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Росіяни зірвали концерт гурту ТНМК —деталі скандалу
Гурт ТНМК. Фото: instagram.com/tnmkongo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Росіяни звинуватили український гурт ТНМК у поєданні дітей. Через це їм скасували концерт у Словенії.

Про це артисти розповіли в ефірі телеканалу "Київ 24".

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16 січня у Словенії російські пропагандисти зірвали благодійний концерт гурту ТНМК. Вони розповіли власнику клубу, де мав відбутися виступ, що українські артисти їдять дітей.

Він відмінив концерт музикантів за кілька годин до початку і заявив, що їхні пісні агресивно налаштовані і що він "за мир".

"Власник клубу все погодив, але на етапі фінальних погоджень, він почав дивно поводитися: то звинувачував нас, що райдери якісь не такі, то інформацію якусь не надіслали. Потім почав ставити умови та ображати, що ми не професіонали. У день концерту він зателефонував і повідомив, що його не буде, тому що ми  "неонацисти" їмо дітей, б'ємо "гусєй" й тому подібне", — розповів директор гурту Святослав Румежак.

Пізніше гурт дізнався, що в Любляні активно інформаційно працюють  російські пропагандисти. Вони бойкотують усі українські мітинги, роблять усе можливе, щоб українські івенти скасовувались.

"Ці люди зателефонували власнику клубу, сказали, що ми — "нацисти", ведемо агресивну пропаганду і хейтспічі", — розповів  Румежак.

Виступ гурту ТНМК. Фото: instagram.com/tnmkongo/
Виступ гурту ТНМК. Фото: instagram.com/tnmkongo/

Артистам вдалось вийти з ситуації. Їм допомогла українська діаспора в Словенії і знайшла безкоштовну залу в Pivnica Union.

Раніше Фагот розповів, як побив росіянина Сергія Звєрєва.

Також Огнєвіч обурена присутністю росіян в трендах YouTube.

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Словенія

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