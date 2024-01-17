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Взяв за шию і тримав — Фагот розповів, як побив росіянина Сергія Звєрєва

17 січня 2024 10:39
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Взяв за шию і тримав — Фагот розповів, як побив росіянина Сергія Звєрєва
Російський перукар Сергій Звєрєв. Фото: росЗМІ
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Олег "Фагот" Михайлюта розповів, як на новорічній вечірці, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну побив російського перукаря Сергія Звєрева. Лідер гурту ТНМК вступився за друга і колегу Фоззі. 

Про це він розповів YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці". 

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Заступився за друга

Фагот, відомий своїм мужнім характером, розповів, що мав конфлікт з російським стилістом Сергієм Звєрєвим. Трапилося це на новорічній вечірці ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ. 

 

Сергій Звєрєв
Російський перукар Сергій Звєрєв. Фото: Детектор медіа

"Була вечірка в Могилевської, ми нормально розслабилися, Новий рік все ж таки. А тут виходить Звєрєв на сцену... А я пригадую, що він до того в якомусь шоу, де взяли наш кліп, у своїй манері щось до Фоззі причепився, що він має якийсь там поганий вигляд", — розповів Михайлюта. 

Згадавши це, Фагот вирішив провчити росіянина за такі слова щодо друга. 

 

"Після того, як він закінчив виступ, я спокійно пройшов охорону та заходжу до гримерки. Він нахилився, аби пудру змивати, а я його взяв за шию та тримав. Він смикався, а я йому розповідав, що потрібно поводитися нормально. Потім я побився вже з його директором", — згадав співак. 

Для самого виконавця це був незначний конфлікт, він хотів просто провчити Звєрєва. Проте той не на жарт злякався. 

"Найсмішніше було після того, як ми вже побилися з директором. Звєрєв затиснувся в куток, ввійшли охоронці нас розборонили, всіх вивели з гримерки, лишили мене та Звєрєва. Я знову підійшов до нього, він зрозумів, що пахне смаженим, та попросив вибачення", — поділився Фагот. 

Зараз Сергій Звєрєв підтримує Росію і злочини російських окупантів, хоча у 2014 ставав на бік України. 

 

Сергій Звєрєв
Сергій Звєрєв у 2015 кладе квіти у пам'ять Небесної сотні. Фото: Instagram

Нагадаємо, російський репер провів час у компанії учасниць українського холостяка. 

Також ми писали, що російська співачка Маслова розповіла, як її видворили з України. 

бійка
Фагот
ТНМК
російські зірки

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