Фагот покинул беременную девушку — что произошло

Фагот на концерте. Фото: instagram.com/tnmkongo/

Украинский певец Фагот рассказал страшную историю, случившуюся с ним в молодости. Он покинул беременную девушку 13 лет назад, но от ребенка не отказался.

Звезда рассказал грустную историю в интервью ТСН.

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Украинский певец Фагот, участник группы ТНМК, рассказал историю из молодости. Он встречался с девушкой Анастасией, но не испытывал к ней чувств. Артист решил закончить эти отношения, как вдруг девушка оказалась беременна.

"Так случилось, что я любвеобильный, а тогда был очень сильно любвеобильным. Но ведь надо быть честным... Когда я собрался силами с ней поговорить, а она мне сказала, что беременна. Это был п**дец и для нее, и для меня. Я сразу сказал, что никуда не исчезаю, не отказываюсь, а буду поддерживать", — признался артист.

Фагот закончил отношения с девушкой, но от ребенка не отказался. Для него это был поистине непростой этап в жизни.

Сейчас они с 13-летним сыном Никитой и бывшей Анастасией находятся в отличных отношениях.

"Это был очень сложный этап. Сейчас все прекрасно. У нас отличные отношения и с Настей, и с Никитой, и с ее семьей. Недавно мы все вместе случайно встретились в Париже. Это была отличная встреча, все посидели, пообщались. Я с чистой. совестью отправил Никиту к дедушке в Австралию. Он провел там нормально времени, а через некоторое время сказал, что хочет возвращаться. Он вернулся, и я этому очень рад, потому что сын рядом", — поделился музыкант.

Ранее Фагот рассказал, как избил россиянина Сергея Зверева.

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