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Фагот з "ТНМК" відверто розповів про свої заробітки під час війни

11 липня 2024 11:15
Галина Войтенко - Редактор
Соліст ТНМК Фагот зізнався, скільки і на чому він заробляє під час війни
Український музикант Фагот на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Лідер гурту "ТНМК", музикант і продюсер Фагот дав відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. У ньому відомий український виконавець чесно зізнався, скільки він може заробляти на місяць, і розповів, на які гроші він зараз живе.

Інтерв’ю з Фаготом Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Заробітки Фагота під час війни

Український виконавець зізнається, на чому він зараз заробляє, щоб жити під час повномасштабної війни. До того ж, Фагот наголосив, що більшу частину грошей із заробітків його гурт віддає на допомогу українській армії.

"Друзі допомагають, роблять якісь замовлення, студія працює. Робимо рекламні ролики і озвучки відбуваються. Тури відбуваються… Левову долю перераховуємо на пацанів, тому що якщо "нуль" не втримається, то наші студії з нашими українськими ідеями нахр*н нікому не будуть потрібні. Тому ми вкладаємося зараз у військо, але намагаємося тримати культуру", — заявив Фагот.

Фагот и Слава Демин
Фагот і Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також лідер гурту "ТНМК" розповідає, що заробітки в нього взагалі нестабільні та інколи він взагалі нічого не отримує. 

"Минулого місяця взагалі нуль було, тобто, воно непередбачувано — інколи нормально вивалюється "десятка", інколи взагалі порожньо. Я не рахував, я коли починаю заглядати в Excel-файл, я починаю психувати, тому я рідко в нього заглядаю. Я живу, щось роблю, нікому нічого не винен, якусь "подушку" ти собі робиш, але коли повномасштабна війна почалася, подушка починає "линяти" дуже швидко", — також додав український музикант.

Донат від гурту "ТНМК" на допомогу ЗСУ

Навесні стало відомо, що український гурт "ТНМК" передав підрозділу ГУР МО України два мільйони гривень на покупку бойових катерів. Ці гроші гурту вдалося зібрати під час благодійного європейського туру в рамках проєкту "Катери для ГУР".

Донат от группы "ТНМК" украинским разведчикам
Донат від гурту "ТНМК" українським розвідникам. Фото: ГУР

Нагадаємо, ми писали про те, що український музикант Фагот висловився про складні стосунки з рідним братом. 

Раніше ми розповідали про те, що артист Фагот засудив відомий український гурт за виступи для росіян.

Також ми повідомляли про те, що співак Фагот розповів про те, що не стало його побратима під час війни. 

Фагот шоу-бізнес Слава Дьомін українські зірки

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