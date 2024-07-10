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Лідер гурту "ТНМК" Фагот має доньку в Росії — чи спілкується з нею зараз

10 липня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Фагот з ТНМК розповів про доньку, яка живе в Росії — інтервʼю Слави Дьоміна
Український музикант Фагот на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український музикант і продюсер, лідер гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта, — Ред.) дав відверте інтерв’ю. У ньому артист зізнався, що має названу доньку, і розповів про те, як мав невдалі стосунки з росіянкою у минулому.

Про це Фагот розповів у інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Фагот про невдалі стосунки з росіянкою

Український музикант згадує, як одна дівчина колись попросила його сказати батькам, що вона вагітна від нього. Після народження дитина від дівчини була навіть записана на Фагота, але лише деякий час. 

"Вона нагуляла десь там дитину і зрозуміла, що їй простіше зі мною домовитися, щоб я на себе роль г*ндона взяв перед її родиною, ніж їй самій сказати правду… Вона сказала: "Я нічого не хочу мати з цією людиною, але так сталося, що я від нього вагітна. Можна моїм батькам сказати, що ти — батько цієї дитини?". Софія Олегівна Михайлюта — десь рік вона записана була на мене. Може це і неправильно було, але це був останній реверанс при розлученні", — згадує Фагот.

Интервью Славы Демина и Фагота
Інтерв'ю Слави Дьоміна і Фагота. Фото: скриншот з YouTube

Однак, коли мами не стало, Фагот приїхав з цією дівчиною до її могили і почав з нею розмовляти. Спочатку все було добре, а щойно вони почали говорити за Донбас, дівчину нібито підмінили. Фагот згадує, як тоді відвіз її до кордону і послав. 

"Я дуже ніжно до неї ставився… Останній раз спілкувалися буквально на початку повномасштабної війни, а коли мама у 2018 році померла, вона приїхала, щоб на могилу квіти покласти. Вона з Белгорода… Я її привіз, ми постояли, поспілкувалися, і поки ми спілкувалися про наше минуле, все було добре, тільки річ зайшла про Донбас, все, людина змінилася, перетворюється людина на телевізор. Я під кордон підвіз, мовчки відкрив двері і сказав: "В*буй"", — також згадав співак.

Фагот під час війни

На початку повномасштабної війни український музикант увійшов до складу ЗСУ — спочатку він долучився до військового формування, а потім став волонтером. Не так давно він зізнався, який досвід отримав, коли був на службі.

Фагот в составе батальона "Реванш"
Фагот у складі батальйону "Реванш". Фото: Instagram Фагота

"В ТрО було неможливо попасти і я знайшов через друзів, де можна знайти зброю. Але на "нуль" мене не відправляли, я був очільником батальйону по інших справах. Тому досвід був такий — тренування, шикування, стрільби, стрес-тести, медичка. Загалом все те, у чому раніше не було жодного досвіду", — зізнався Фагот.

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Фагот побачив наслідки російської атаки на Київ. 

Раніше ми розповідали про те, що український артист Фагот згадав, як побив російську зірку Сергія Звєрєва. 

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту "ТНМК" Фагот показав свою дружину.

Фагот шоу-бізнес Слава Дьомін українські зірки

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