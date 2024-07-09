Фагот зізнався, чому припинив спілкуватися із рідним братом

Музикант Олег Фагот Михайлюта. Фото: скриншот з інтерв'ю

Музикант та фронтмен гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) прокоментував непрості стосунки із рідним братом, який мешкає у Харкові. Попри те, що росіяни щодня атакують його рідне місто, чоловік продовжує бути прихильником СРСР.

Про це артист розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Читайте також:

Фагот про рідного брата

Виконавець розповів, що після розпаду СРСР, у його старшого брата кардинально змінилося життя. У чоловіка чудово йшли справи за радянських часів, однак він не зміг пристосуватися до нових реалій.

Після початку війни Фагот взагалі розірвав із ним будь-яке спілкування через те, що він після початку війни не визнав свої помилки. Навіть попри те, що росіяни щодня нищать його рідне місто Харків, він досі ностальгує за радянськими часами.

"Він живе в ностальгії. В СРСР в нього було все "на мазі", але потім він не зміг адаптуватися. Зрозуміти можна кожного, але він не може визнати свої помилки. Коли на твій район прилітає ракета, коли твій рідний Харків рівняють із землею, а ти не можеш визнати, що помилився — я тобі не допоможу", — поділився артист.

Нагадаємо, раніше артист розповів про смерть свого побратима. А також гурт ТНМК зібрав для військових 2 млн гривень.