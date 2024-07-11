Солист ТНМК Фагот признался, сколько и на чем он зарабатывает во время войны

Украинский музыкант Фагот на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Лидер группы "ТНМК", музыкант и продюсер Фагот дал откровенное интервью ведущему Славе Демину. В нем известный украинский исполнитель честно признался, сколько он может зарабатывать в месяц, и рассказал, на какие деньги он сейчас живет.

Интервью с Фаготом Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Заработки Фагота во время войны

Украинский исполнитель признается, на чем он сейчас зарабатывает, чтобы жить во время полномасштабной войны. К тому же, Фагот подчеркнул, что большую часть денег с заработков его группа отдает на помощь украинской армии.

"Друзья помогают, делают какие-то заказы, студия работает. Делаем рекламные ролики и озвучки происходят. Туры происходят... Львиную долю перечисляем на пацанов, потому что если "ноль" не удержится, то наши студии с нашими украинскими идеями нахр*н никому не будут нужны. Поэтому мы вкладываемся сейчас в армию, но пытаемся держать культуру", — заявил Фагот.

Фагот и Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также лидер группы "ТНМК" рассказывает, что заработки у него вообще нестабильны и иногда он вообще ничего не получает.

"В прошлом месяце вообще нуль было, то есть, оно непредсказуемо — иногда нормально вываливается "десятка", иногда вообще пусто. Я не считал, я когда начинаю заглядывать в Excel-файл, я начинаю психовать, поэтому редко в него заглядываю. Я живу, что-то делаю, никому ничего не должен, какую-то "подушку" ты себе делаешь, но когда полномасштабная война началась, подушка начинает "линять" очень быстро", — добавил украинский музыкант.

Донат от группы "ТНМК" на помощь ВСУ

Весной стало известно, что украинская группа "ТНМК" передала подразделению ГУР МО Украины два миллиона гривен на покупку боевых катеров. Эти деньги группе удалось собрать во время благотворительного европейского тура в рамках проекта "Катера для ГУР".

Донат от группы "ТНМК" украинским разведчикам. Фото: ГУР

Напомним, мы писали о том, что украинский музыкант Фагот высказался о сложных отношениях с родным братом.

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