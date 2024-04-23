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Фанати знову подали на Мадонну до суду

23 квітня 2024 10:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Фанати знову подали на Мадонну до суду
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У скарзі, поданій у Вашингтоні, округ Колумбія, троє покупців квитків звинуватили Мадонну в порушенні закону через двогодинне запізнення на обидва її шоу в міській Capital One Arena у грудні. Шанувальники сказали, що почувалися "обдуреними" і "були змушені залишити концерт раніше", позбавившись можливості почути весь концерт, за який вони заплатили.

Про це пише Daily Mail.

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Крім того, співачку звинуватили у створенні "некомфортної температури в залі під час її виступу". Фани також стверджували, що вона "співала під фонограму". Невдоволені відвідувачі концерту заявили, що ці ймовірні дії представляють "повну неповагу" Мадонни до власників квитків.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"По суті, Мадонна та Live Nation — це найгірший кошмар для слухача", — йдеться у позові.

Під час свого гастрольного туру в округу Колумбія 18 грудня позивачі пригадали, як Мадонна сказала натовпу: "Мені шкода, що я спізнююся…ні, мені не шкода, я така…Я завжди спізнююся".

"Відповідач не повідомила власників квитків про те, що концерти почнуться набагато пізніше, що призвело до того, що власники квитків годинами чекали початку концертів у місці проведення", — стверджується у позові.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У позові наводилися раніше приклади запізнень Мадонни.

"Протягом багатьох років у засобах масової інформації та Інтернеті було багато статей, у яких шанувальники скаржилися на те, що Мадонна не виходила на сцену протягом кількох годин після рекламованого часу початку її концертів", — йдеться у скарзі.

Також зазначалося, що "навіть якщо деякі покупці квитків знають про невдалу історію Мадонни, коли вона починала свої концерти пізно, вони не знають, як пізно вона з’явиться на сцені на будь-якому конкретному концерті, тому покупці квитків прибули вчасно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Позивачі вимагають відшкодування збитків та "будь-які інші компенсації".

Раніше на зірку подали до суду, коли початок її концерту ставася на три години пізніше в Бруклінському Barclays Center 13 грудня.

У судовому позові, поданому в січні відвідувачами концерту Майклом Феллоузом і Джонатаном Хедденом, стверджувалося, що пізній початок виступу є "використанням неправдивої реклами та введення в оману".

Нагадаємо, Мадонна влаштувала вечірку з зіркою "Оппенгеймера". А син Мадонни вразив талантом художника.

скандал
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