Фанати знову подали на Мадонну до суду

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

У скарзі, поданій у Вашингтоні, округ Колумбія, троє покупців квитків звинуватили Мадонну в порушенні закону через двогодинне запізнення на обидва її шоу в міській Capital One Arena у грудні. Шанувальники сказали, що почувалися "обдуреними" і "були змушені залишити концерт раніше", позбавившись можливості почути весь концерт, за який вони заплатили.

Про це пише Daily Mail.

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Крім того, співачку звинуватили у створенні "некомфортної температури в залі під час її виступу". Фани також стверджували, що вона "співала під фонограму". Невдоволені відвідувачі концерту заявили, що ці ймовірні дії представляють "повну неповагу" Мадонни до власників квитків.

"По суті, Мадонна та Live Nation — це найгірший кошмар для слухача", — йдеться у позові.

Під час свого гастрольного туру в округу Колумбія 18 грудня позивачі пригадали, як Мадонна сказала натовпу: "Мені шкода, що я спізнююся…ні, мені не шкода, я така…Я завжди спізнююся".

"Відповідач не повідомила власників квитків про те, що концерти почнуться набагато пізніше, що призвело до того, що власники квитків годинами чекали початку концертів у місці проведення", — стверджується у позові.

У позові наводилися раніше приклади запізнень Мадонни.

"Протягом багатьох років у засобах масової інформації та Інтернеті було багато статей, у яких шанувальники скаржилися на те, що Мадонна не виходила на сцену протягом кількох годин після рекламованого часу початку її концертів", — йдеться у скарзі.

Також зазначалося, що "навіть якщо деякі покупці квитків знають про невдалу історію Мадонни, коли вона починала свої концерти пізно, вони не знають, як пізно вона з’явиться на сцені на будь-якому конкретному концерті, тому покупці квитків прибули вчасно.

Позивачі вимагають відшкодування збитків та "будь-які інші компенсації".

Раніше на зірку подали до суду, коли початок її концерту ставася на три години пізніше в Бруклінському Barclays Center 13 грудня.

У судовому позові, поданому в січні відвідувачами концерту Майклом Феллоузом і Джонатаном Хедденом, стверджувалося, що пізній початок виступу є "використанням неправдивої реклами та введення в оману".

Нагадаємо, Мадонна влаштувала вечірку з зіркою "Оппенгеймера". А син Мадонни вразив талантом художника.