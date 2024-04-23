Фанаты снова подали на Мадонну в суд

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

В иске, поданном в Вашингтоне, округ Колумбия, трое покупателей билетов обвинили Мадонну в нарушении закона из-за двухчасового опоздания на оба ее шоу в городской Capital One Arena в декабре. Поклонники сказали, что чувствовали себя "обманутыми" и "были вынуждены покинуть концерт раньше", потеряв возможность услышать весь концерт, за который они заплатили.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Фанаты судятся с Мадонной из-за не пунктуальности

Кроме того, певицу обвинили в создании "некомфортной температуры в зале во время ее выступления". Фанаты также утверждали, что она пела под фонограмму. Недовольные посетители концерта заявили, что эти действия представляют "полное неуважение" Мадонны к владельцам билетов.

"По сути, Мадонна и Live Nation — это худший кошмар для слушателя", — говорится в иске.

Во время своего гастрольного тура в округе Колумбия 18 декабря истцы вспомнили, как Мадонна сказала толпе: "Мне жаль, что я опаздываю…нет, мне не жалко, я такая…Я всегда опаздываю".

"Ответчик не сообщила владельцам билетов о том, что концерты начнутся гораздо позже, что привело к тому, что владельцы билетов часами ждали начала концертов в месте проведения", — утверждается в иске.

В иске приводились ранее примеры опозданий Мадонны.

"В течение многих лет в средствах массовой информации и в Интернете было много статей, в которых поклонники жаловались на то, что Мадонна не выходила на сцену в течение нескольких часов после заявленого времени ее концертов", — говорится в иске.

Также отмечалось, что "даже если некоторые покупатели билетов знают о неудачной истории Мадонны, когда она начинала свои концерты поздно, они не знают, как поздно она появится на сцене на каком-либо конкретном концерте, поэтому покупатели билетов прибыли вовремя".

Истцы требуют возмещения ущерба и "другую компенсацию".

Ранее на звезду подали в суд, когда начало ее концерта произошло на три часа позже в Бруклинском Barclays Center 13 декабря.

В судебном иске, поданном в январе посетителями концерта Майклом Феллоузом и Джонатаном Хедденом, утверждалось, что позднее начало выступления является "использованием ложной рекламы и введением в заблуждение".

Напомним, Мадонна устроила вечеринку со звездой "Оппенгеймера". А сын Мадонны поразил талант художника.