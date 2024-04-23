Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Фанаты снова подали на Мадонну в суд arrow

Фанаты снова подали на Мадонну в суд

23 апреля 2024 10:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Фанаты снова подали на Мадонну в суд
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В иске, поданном в Вашингтоне, округ Колумбия, трое покупателей билетов обвинили Мадонну в нарушении закона из-за двухчасового опоздания на оба ее шоу в городской Capital One Arena в декабре. Поклонники сказали, что чувствовали себя "обманутыми" и "были вынуждены покинуть концерт раньше", потеряв возможность услышать весь концерт, за который они заплатили.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Фанаты судятся с Мадонной из-за не пунктуальности

Кроме того, певицу обвинили в создании "некомфортной температуры в зале во время ее выступления". Фанаты также утверждали, что она пела под фонограмму. Недовольные посетители концерта заявили, что эти действия представляют "полное неуважение" Мадонны к владельцам билетов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По post shared by Madonna (@madonna)

"По сути, Мадонна и Live Nation — это худший кошмар для слушателя", — говорится в иске.

Во время своего гастрольного тура в округе Колумбия 18 декабря истцы вспомнили, как Мадонна сказала толпе: "Мне жаль, что я опаздываю…нет, мне не жалко, я такая…Я всегда опаздываю".

"Ответчик не сообщила владельцам билетов о том, что концерты начнутся гораздо позже, что привело к тому, что владельцы билетов часами ждали начала концертов в месте проведения", — утверждается в иске.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По post shared by Madonna (@madonna)

В иске приводились ранее примеры опозданий Мадонны.

"В течение многих лет в средствах массовой информации и в Интернете было много статей, в которых поклонники жаловались на то, что Мадонна не выходила на сцену в течение нескольких часов после заявленого времени ее концертов", — говорится в иске.

Также отмечалось, что "даже если некоторые покупатели билетов знают о неудачной истории Мадонны, когда она начинала свои концерты поздно, они не знают, как поздно она появится на сцене на каком-либо конкретном концерте, поэтому покупатели билетов прибыли вовремя".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По post shared by Madonna (@madonna)

Истцы требуют возмещения ущерба и "другую компенсацию".

Ранее на звезду подали в суд, когда начало ее концерта произошло на три часа позже в Бруклинском Barclays Center 13 декабря.

В судебном иске, поданном в январе посетителями концерта Майклом Феллоузом и Джонатаном Хедденом, утверждалось, что позднее начало выступления является "использованием ложной рекламы и введением в заблуждение".

Напомним, Мадонна устроила вечеринку со звездой "Оппенгеймера". А сын Мадонны поразил талант художника.

скандал
Мадонна
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри