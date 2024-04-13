Мадонна в ультрамодному образі завітала у галерею глянути шедеври сина

Співачка Мадонна з сином Рокко. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з гордістю відвідала персональну виставку колекції картин свого сина Рокко Річі в Майамі. Її 23-річний син продемонстрував Pack A Punch, колекцію, натхненну бійцями муай-тай, у приміщенні в дизайнерському районі Маямі.

Фото співачка показала у своїх соціальних мережах.

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Співачка змогла взяти відпустку під час свого світового туру Celebration, щоб підтримати свого сина разом із іншими дітьми — і співачка сяяла від гордості та радості, дивлячись на його важку роботу.

Співачка Мадонна з дітьми. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з сином Рокко. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з сином Рокко. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з дочкою. Фото: instagram.com/madonna/

Рокко Річі. Фото: instagram.com/madonna/

"Я дуже рада провести вечір, щоб насолодитися останньою колекцією картин мого сина Рокко під назвою "Pack A Punch", натхненною бійцями муай-тай", — підписала вона допис.

Співачка для цієї нагоди одягла блискучий смарагдово-зелений костюм, білий ковбойський капелюх і прозорі білі рукавички.

На знімках, співачка позує біля робіт Рокко Річчі, разом із всією родиною. Рокко виглядав шикарно в білому костюмі.

Колекція Рокко буде доступна для перегляду лише за попереднім записом. В інтерв’ю Artnet під час свого нового шоу він розповів про свій інтерес до мистецтва та впливів.

"Я малюю з дитинства. Це те, що завжди привертало мою увагу і давало мені куди втекти", — сказав він.

Працюючи над своєю останньою колекцією, Рокко був "особливо натхненний" колись виставою художника Френка Ауербаха.

"Мій вплив змінювався з часом, і те, що відбувається в моєму житті, визначає, на яких художників я дивлюся. Останнім часом я зосереджувався на британських художниках, таких як Бекон, Фрейд, Ауербах і Девід Хокні", — сказав він.

Спочатку Рокко, чиї батьки — Мадонна та Гай Річі, носив псевдонім "Ред". Говорячи про псевдонім, він сказав: "Ред — це те, що я придумав, щоб залишитися поза увагою в перші кілька років роботи. У цьому немає глибокого сенсу, мені просто сподобалося, як це звучить, але всі дізналися. Я пишаюся тим, ким я є і звідки я родом, але я знаю, що люди оцінили б мене агресивно на ранніх стадіях, якби я був зі своїм ім’ям. Я хотів технічно розвиватися, перш ніж виступати під своїм іменем".

Нагадаємо, Мадонна розважилась з зіркою "Оппенгеймера" А дочка Мадонни знялась у відвертій фотосесії.