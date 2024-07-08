Фанатка Кевіна Костнера заплатила гроші шахраям — менеджмент актора відповів

Американський актор Кевін Костнер. Фото: Instagram/kevincostner

Шанувальниця голлівудського актора Кевіна Костнера стала жертвою шахраїв. Британка Ейлін Лікс заплатила їм певну суму за зустріч з кумиром, якої так і не відбулось.

Про це повідомляє Independent.

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Інтернет-шахраї пообіцяли 63-річній жінці знайомство з артистом, якщо вона придбає ваучери, які нібито належать компанії Apple. Коли Ейлін відправила зловмисникам 200 фунтів стерлінгів (10500 грн), ті повідомили — зустріч із Костнером коштує набагато дорожче.

Шахраї поставили Лікс перед фактом, що їй необхідно придбати VIP-членство за 1000 фунтів (52100 грн). Тільки тоді Ейлін запідозрила аферу. Згодом їй зателефонували відеозв'язку. На екрані, як здалося шанувальниці американського актора, з'явився Костнер.

"Його обличчя рухалося, ось чому я подумала, що це справді він. Він сидів на стільці у своєму офісі і ворушився. Він сказав: "Це Кевін Костнер, і тебе обдурили", — зізналась Ейлін.

Британська фанатка американського актора Кевіна Костнера, Ейлін Лікс. Фото: Facebook/Eileen Leeks

Згодом фанатка фільму "Охоронець" (в ньому Костнер знявся з Вітні Г’юстон) з'ясувала, що шахраї використали образ та голос актора для обману (діпфейк). Менеджери Костнера підтвердили Лікс, що вона не розмовляла із кінозіркою.

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