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Фанатка Кевіна Костнера стала жертвою шахраїв — яка в них була схема

8 липня 2024 22:52
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Стас Кожушко
Редактор
Фанатка Кевіна Костнера заплатила гроші шахраям — менеджмент актора відповів
Американський актор Кевін Костнер. Фото: Instagram/kevincostner
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шанувальниця голлівудського актора Кевіна Костнера стала жертвою шахраїв. Британка Ейлін Лікс заплатила їм певну суму за зустріч з кумиром, якої так і не відбулось.

Про це повідомляє Independent.

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Інтернет-шахраї пообіцяли 63-річній жінці знайомство з артистом, якщо вона придбає ваучери, які нібито належать компанії Apple. Коли Ейлін відправила зловмисникам 200 фунтів стерлінгів (10500 грн), ті повідомили — зустріч із Костнером коштує набагато дорожче.

Шахраї поставили Лікс перед фактом, що їй необхідно придбати VIP-членство за 1000 фунтів (52100 грн). Тільки тоді Ейлін запідозрила аферу. Згодом їй зателефонували відеозв'язку. На екрані, як здалося шанувальниці американського актора, з'явився Костнер.

"Його обличчя рухалося, ось чому я подумала, що це справді він. Він сидів на стільці у своєму офісі і ворушився. Він сказав: "Це Кевін Костнер, і тебе обдурили", — зізналась Ейлін.

Фанатка Кевіна Костнера
Британська фанатка американського актора Кевіна Костнера, Ейлін Лікс. Фото: Facebook/Eileen Leeks

Згодом фанатка фільму "Охоронець" (в ньому Костнер знявся з Вітні Г’юстон) з'ясувала, що шахраї використали образ та голос актора для обману (діпфейк). Менеджери Костнера підтвердили Лікс, що вона не розмовляла із кінозіркою.

Нагадаємо, раніше ми писали, смерть американського актора Меттью Перрі вивела поліцію на голлівудський підпільний світ наркоторгівлі. Також ми розповідали, яким бачить власний похорон голлівудський актор Едді Мерфі.

шахрайство інтернет актори закордонні зірки

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