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Едді Мерфі розповів, яким бачить власний похорон

8 липня 2024 12:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Едді Мерфі розповів, яким бачить власний похорон
Актор Едді Мерфі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Комік Едді Мерфі зізнався, що не хоче похорону і сподівається, що його близькі дозволять йому "просто спокійно піти", коли він помре. 63-річний актор, який має 10 дітей від п’яти жінок, зробив цю заяву під час прем'єри свого нового фільму "Поліцейський з Беверлі-Хіллз: Аксель Ф".

Про це пише Daily Mail.

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Спочатку він пожартував, що тема поліцейського з Беверлі-Хіллз з оригінального фільму 1984 року повинна бути відтворена на його меморіальній службі, щоб викликати "усмішку" у його рідних та друзів. Він розсміявся від думки про музику з фільму, яка лунає на його похорні.

 

Актор Едді Мерфі з дружиною
Актор Едді Мерфі з дружиною. Фото: Reuters

 

"Це просто жарт, тому що у мене ніколи не буде похорону. Я маю на увазі, коли я помру, рідні знають, ніякого похорону, ні, просто дайте мені спокійно піти", — сказав він кіножурналістові Кевіну Маккарті в інтерв’ю в Instagram.

Близькі Едді, включають його 10 дітей, а також його давнє кохання Пейдж Батчер, австралійську модель, з якою він живе з 2012 року.

Через 13 років шлюбу з Ніколь Мерфі у Едді народилося п'ятеро дітей — Брія, Майлз, Шейн, Зола, і Белла. У Едді є син на ім’я Крістіан від жінки Тамари Худ і син Ерік від Полетт Макнілі, з якою він був у романтичних стосунках у 1989 році.

Едді батько 17-річної Енджел, яку народила його колишня коханка Мел Бі, відома солістка Spice Girls. Хоча Едді спочатку поставив під сумнів твердження, що він був батьком Енджел, зрештою він пройшов тест ДНК, щоб підтвердити своє батьківство, коли маленькій дівчинці було два місяці.

Едді відомий за фільмом про поліцейського з Беверлі-Гіллз, який вийшов у 1984 році. У першому фільмі персонаж Едді Аксель Фолі — детройтський детектив, який бере відпустку, щоб поїхати в Беверлі-Гіллз і розслідувати вбивство свого друга дитинства Майкі. Тепер, у новому фільмі, сюжетна лінія включає в себе змову, яка ставить під загрозу безпеку доньки Акселя. Головний герой повертається до Беверлі-Гіллз із Детройта, і в процесі зустрічається з кількома знайомими героями з першого фільму.

Нагадаємо, помер зірковий соліст відомого гурту Crazy Town. А раніше стало відомо про смерть голлівудського продюсера "Аватара". 

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