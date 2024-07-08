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Фанатка Кевина Костнера стала жертвой мошенников — какая у них была схема

8 июля 2024 22:52
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Стас Кожушко
Редактор
Фанатка Кевина Костнера заплатила деньги мошенникам — менеджмент актера ответил
Американский актер Кевин Костнер. Фото: Instagram/kevincostner
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Поклонница голливудского актера Кевина Костнера стала жертвой мошенников. Британка Эйлин Ликс заплатила им определенную сумму за встречу с кумиром, которая так и не произошла.

Об этом сообщает Independent.

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Интернет-мошенники пообещали 63-летней женщине знакомство с артистом, если она приобретет ваучеры, якобы принадлежащие компании Apple. Когда Эйлин отправила злоумышленникам 200 фунтов стерлингов (10500 грн), они сообщили — встреча с Костнером стоит гораздо дороже.

Мошенники поставили Ликс перед фактом, что ей необходимо приобрести VIP-членство за 1000 фунтов (52 100 грн). Только тогда Эйлин заподозрила аферу. Впоследствии ей позвонили по видеосвязи. На экране, как показалось поклоннице американского актера, появился Костнер.

"Его лицо двигалось, вот почему я подумала, что это действительно он. Он сидел на стуле в своем офисе и шевелился. Он сказал: "Это Кевин Костнер, и тебя обманули", — призналась Эйлин.

Фанатка Кевина Костнера
Британская фанатка американского актера Кевина Костнера, Эйлин Ликс. Фото: Facebook/Eileen Leeks

Впоследствии фанатка фильма "Телохранитель" (в нем Костнер снялся с Уитни Хьюстон) выяснила, что мошенники использовали образ и голос актера для обмана (дипфейк). Менеджеры Костнера подтвердили Ликс, что она не разговаривала с кинозвездой.

Напомним, ранее мы писали, что смерть американского актера Мэттью Перри вывела полицию на голливудский подпольный мир наркоторговли. Также мы рассказывали, какими видит собственные похороны голливудский актер Эдди Мерфи.

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